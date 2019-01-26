父子槍殺冬眠熊家族　2寶寶目睹媽遇害尖叫下一秒也被殺

▲父子隨意獵殺冬眠中育幼母熊。（圖／CC0圖庫／示意圖非本文提及動物）



寵物小組／綜合報導

美國一對父子在阿拉斯加埃斯特島(Esther Island)滑雪，他們發現有母熊帶著2隻寶寶在洞穴裡冬眠，竟然將其獵殺，還企圖毀屍滅跡，殊不知整個過程都被生態攝影機拍下，最近這對父子遭到判刑，必須坐牢、繳罰金並沒收打獵執照。

這對父子2018年4月去滑雪，發現一個洞穴裡一頭母熊帶著2隻剛出生的小熊正在冬眠，竟然就當著熊寶寶的面槍殺母熊，攝影機錄下寶寶們的尖叫聲，接著2隻寶寶也被殺害。隨後父子發現這頭母熊是有監測項圈的，為了不被發現，他們母熊的屍體打包帶走，隔天又回來帶走小熊的屍體，然而所有對話都被附近的生態攝影機錄下，包括父親說「好了，牠們倒下了」，兒子則說「他們永遠部會找到我們」。

雖然兩人有打獵執照，但是明文規定不能獵殺明顯正在育幼的母熊，更何況熊正在冬眠。起訴本案的助理司法部長Aaron Peterson表示，「2頭毫無防衛能力的小熊遭到近距離射殺，這是我處理過最殘忍的小熊盜獵案。」

判刑最近出爐，41歲父親被處3個月監禁、罰款美金9000元，並且吊銷打獵執照10年，18歲兒子則被處30天緩刑，必須社區服務並吊銷打獵執照2年。

▼遭獵殺的2隻寶寶才剛出生。（圖／CC0圖庫／示意圖非本文提及動物）

