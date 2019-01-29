ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

新豐店連續開出「頭獎東京機票」！　29日最後機會快到東森寵物雲

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

 ▲▼京都平野神社櫻花。（圖／記者蔡玟君攝）

▲東森寵物雲送你去日本玩。（圖／ETtoday）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」最後1天！28日的頭獎再次開在位於新竹縣的新豐店！幸運得主薛小姐買了800多元的寵物用品，就抽到價值2萬元的機票，活動終於進入尾聲，有興趣的朋友記得在29日到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，30日把機票、紅包好禮帶回家！

►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【1月28日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）：薛O綾　0933OOO227

紅包現金獎（共20名）：

林O丞 0903OOO439
陳O葦 0915OOO777
何O緭 0936OOO857
徐O琴 0963OOO371
鄭O文 0930OOO410
彭O渝 0912OOO572
賴O榮 0937OOO165
古O喬 0933OOO177
陳O郎 0930OOO010
林O卿 0976OOO595
張O蜜 0921OOO392
李O禎 0952OOO262
蕭O文 0933OOO607
沈O瑜 0909OOO759
羅O妹 0965OOO218
李O霆 0912OOO559
李O友 0937OOO798
宋O華 0930OOO908
沈O發 0933OOO737
何O鳴 0916OOO601

ETtoday小禮（共50名）：

藍O君 0955OOO606
吳O華 0913OOO873
吳O融 0975OOO398
高O華 0917OOO616
黃O誠 0922OOO649
古O嬛 0933OOO638
陳O筠 0922OOO426
凃O香 0963OOO542
吳O儀 0913OOO828
李O霄 0987OOO343
蔡O欽 0938OOO812
邱O蘭 0963OOO356
包O逸 0925OOO615
吳O玲 0920OOO590
林O涔 0987OOO210
黃O婷 0978OOO538
張O宜 0938OOO189
戴O祥 0932OOO999
潘O華 0910OOO147
蕭O秀貴 0987OOO537
邱O媛 0910OOO160
賴O卉 0963OOO905
邱O宇 0905OOO028
李O蓉 0975OOO989
甘O倪 0960OOO362
葉O錄 0937OOO502
蕭O鈺 0912OOO827
陳O玲 0926OOO898
黃O郁 0972OOO255
胡O笭 0955OOO720
盛O容 0912OOO135
楊O娟 0961OOO868
王O妤 0989OOO059
葉O瑜 0958OOO707
徐O仁 0939OOO057
吳O芬 0935OOO023
呂O瑤 0910OOO577
楊O霖 0978OOO209
謝O純 0919OOO526
蔣O琦 0966OOO011
陳O風琴 0916OOO749
陳O俊 0989OOO830
游O珊 0982OOO924
童O霖 0953OOO622
吳O欣 0903OOO636
羅O樺 0912OOO275
陳O亭 0908OOO296
詹O豪 0982OOO315
林O珠 0911OOO310
游O民 0989OOO035

▼寵愛毛孩拿好禮！（圖／記者李毓康攝）

▲▼外聘美容師嗆打狗才會怕！劉淑蕙冷丟一句話送走...結局神療癒。（圖／記者闕雁琳攝）

即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

►►►我也要參加：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

▲東森寵物雲商店快閃活動。（圖／ETtoday）

【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號

關鍵字： 東森寵物雲商店666東京來回機票毛小孩

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／房間透詭異紅光！她一看「邪教儀式」嚇歪　放大更..

拜託收編我！魟魚「放生2次」又上鉤　釣客傻眼：你贏..

藍眼幼犬超商徘徊！男友霸氣載上車　牠自動趴腿「睡好..

11隻「金蜜蜂」腿開開睡午覺　聽老師喊起床「波浪式..

好想團圓！相依為命歐告Kuro走失　中和86歲阿公..

南非犀牛被削去角「低頭落寞看人」　遊蕩5天遭安樂死

愛你愛到吞下你！　媽抓出阿金嘴裡「食物」嚇壞上千人..

獒犬大黑「咬籠狠勁嚇壞人」曾列死刑犬　3年後像小孩..

「真的是來救我嗎？」　馬爾濟斯棄犬眼神從懼怕變溫柔

東北貓撒個尿被凍在石頭上！　路人急搶救…牠眼神死：..

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣..

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻..

超Q荷官！萌喵坐檯陪打麻將 呆呆臉萌翻網友：招財貓..

貓與香菜-路殺石虎？三分鐘認識石虎保育議題！

【侑敏頻道】結紮之後要怎麼做才是對兔兔最好的？

柴可兔斯貓-不小心把球丟到貓砂盆 妃子狠巴：沾到..

浪浪別哭-吸貓患者必看！農曆年前等家貓咪大曝光

蠢種柴玩接球摔到四腳朝天　飼主懷疑嘆：養到傳說二哈..

狗車下來回踱步以為腳受傷　近看傻眼...網笑：還我..

老闆來杯烈的！毛帽汪吧檯「皺眉買醉」　網驚：被女友..

才剛撈上岸…「強盜小貓」秒死咬漁網不放：給我給我給..

貴賓變食蟻獸！阿公開心與「傑作合影」　女兒氣炸：幹..

婆婆嫌養寵物「嚇跑胎神」　蘇怡寧闢謠：壓力大才難受..

新豐店連續開出「頭獎東京機票」！　29日最後機會快..

小水獺超享受「吸吸」！手手鼻子都要塞進去　網融化狂..

拜託收編我！魟魚「放生2次」又上鉤　釣客傻眼：你贏..

高冷喵皇怪姿偷玩球球　網目擊笑翻：這樣是比較有挑戰..

剛玩馬桶　小橘貓被罵「肉球封嬤嘴」：鼻要再唸惹QQ

聯合湯姆貓抓傑利鼠！　喵聖上電視櫃站起狂打螢幕：偶..

想當一哥　球哥團隊盼若被交易能去鵜鶘以外球隊

自爆「高市府男主管」性騷3女同事　韓國瑜怒了：絕對..

獨／Ruby為愛女裝修遭坑20.5萬元　挺身說「別..

老闆來杯烈的！毛帽汪吧檯「皺眉買醉」　網驚：被女友..

獨／Ruby遭坑求負責　50歲業者竟回「媽媽在罵我..

遠傳春節旅遊檔期搶客　「遠遊卡」最低每天只要34元

2019科展登場　中研院院士鼓勵學生：開啟「好奇心..

才剛撈上岸…「強盜小貓」秒死咬漁網不放：給我給我給..

中職／彭政閔引退將有專屬LOGO　鑽石卡6萬5天價..

貴賓變食蟻獸！阿公開心與「傑作合影」　女兒氣炸：幹..

寵物動物熱門新聞

房間透詭異光！她一看邪教儀式嚇..

魟魚放生2次又上鉤　他傻眼收編

藍眼汪超商徘徊！男友霸氣載上車

老師喊起床　11隻萌金波浪式彈..

愛犬走失　86歲阿公獨自上山找

南非犀牛被削去角　低頭落寞看人

媽抓出阿金嘴裡「食物」嚇壞網！

兇猛獒犬曾列死刑犬　3年後躺地..

感受真心　棄犬眼神懼怕變溫柔　

撒尿被凍在石頭上！東北貓眼神死

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2貴賓玩嗨！邊緣柴求加入被忽視

山羊剃毛慘叫掙扎　直接被坐斷脊..

老狗窩鐵門睡覺！旁邊告示牌超暖

讀者迴響

熱門新聞

房間透詭異光！她一看邪教儀式嚇..

魟魚放生2次又上鉤　他傻眼收編

藍眼汪超商徘徊！男友霸氣載上車

老師喊起床　11隻萌金波浪式彈..

愛犬走失　86歲阿公獨自上山找

南非犀牛被削去角　低頭落寞看人

媽抓出阿金嘴裡「食物」嚇壞網！

兇猛獒犬曾列死刑犬　3年後躺地..

感受真心　棄犬眼神懼怕變溫柔　

撒尿被凍在石頭上！東北貓眼神死

科摩多龍吃不飽　印尼關國家公園

2貴賓玩嗨！邊緣柴求加入被忽視

山羊剃毛慘叫掙扎　直接被坐斷脊..

老狗窩鐵門睡覺！旁邊告示牌超暖

世界最高雕像逼走300隻鱷魚！

最新影片

更多

神配音暴怒柯基「激戰日常」百萬網友笑瘋：最療癒吵架

比特犬咬死浪浪飼主終生禁養狗　動保員：牠很親人倒楣跟錯主人

被阿嬤碎唸小橘伸肉球封她嘴　網噴笑：是玩馬桶水那隻手嗎

超Q荷官！萌喵坐檯陪打麻將 呆呆臉萌翻網友：招財貓嗎？

貓與香菜-路殺石虎？三分鐘認識石虎保育議題！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面