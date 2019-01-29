新豐店連續開出「頭獎東京機票」！　29日最後機會快到東森寵物雲

▲東森寵物雲送你去日本玩。（圖／ETtoday）

寵物小組／綜合報導

東森寵物雲「天天抽機票，天天拿紅包」最後1天！28日的頭獎再次開在位於新竹縣的新豐店！幸運得主薛小姐買了800多元的寵物用品，就抽到價值2萬元的機票，活動終於進入尾聲，有興趣的朋友記得在29日到東森寵物雲全台13家分店，消費滿666，30日把機票、紅包好禮帶回家！

►►►想去東京玩請按此：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php

【1月28日得獎名單】

日本東京來回雙人機票 （共1名）：薛O綾 0933OOO227

紅包現金獎（共20名）：

林O丞 0903OOO439

陳O葦 0915OOO777

何O緭 0936OOO857

徐O琴 0963OOO371

鄭O文 0930OOO410

彭O渝 0912OOO572

賴O榮 0937OOO165

古O喬 0933OOO177

陳O郎 0930OOO010

林O卿 0976OOO595

張O蜜 0921OOO392

李O禎 0952OOO262

蕭O文 0933OOO607

沈O瑜 0909OOO759

羅O妹 0965OOO218

李O霆 0912OOO559

李O友 0937OOO798

宋O華 0930OOO908

沈O發 0933OOO737

何O鳴 0916OOO601





ETtoday小禮（共50名）：

藍O君 0955OOO606

吳O華 0913OOO873

吳O融 0975OOO398

高O華 0917OOO616

黃O誠 0922OOO649

古O嬛 0933OOO638

陳O筠 0922OOO426

凃O香 0963OOO542

吳O儀 0913OOO828

李O霄 0987OOO343

蔡O欽 0938OOO812

邱O蘭 0963OOO356

包O逸 0925OOO615

吳O玲 0920OOO590

林O涔 0987OOO210

黃O婷 0978OOO538

張O宜 0938OOO189

戴O祥 0932OOO999

潘O華 0910OOO147

蕭O秀貴 0987OOO537

邱O媛 0910OOO160

賴O卉 0963OOO905

邱O宇 0905OOO028

李O蓉 0975OOO989

甘O倪 0960OOO362

葉O錄 0937OOO502

蕭O鈺 0912OOO827

陳O玲 0926OOO898

黃O郁 0972OOO255

胡O笭 0955OOO720

盛O容 0912OOO135

楊O娟 0961OOO868

王O妤 0989OOO059

葉O瑜 0958OOO707

徐O仁 0939OOO057

吳O芬 0935OOO023

呂O瑤 0910OOO577

楊O霖 0978OOO209

謝O純 0919OOO526

蔣O琦 0966OOO011

陳O風琴 0916OOO749

陳O俊 0989OOO830

游O珊 0982OOO924

童O霖 0953OOO622

吳O欣 0903OOO636

羅O樺 0912OOO275

陳O亭 0908OOO296

詹O豪 0982OOO315

林O珠 0911OOO310

游O民 0989OOO035

▼寵愛毛孩拿好禮！（圖／記者李毓康攝）







即日起至29日只要到東森寵物雲全台門市消費滿666元，並加入會員，即可獲得抽獎資格，消費隔日開獎，最大獎為日本東京雙人來回機票（7天共7組），中獎名單敬請鎖定「ETtoday寵物雲」與「ETtoday東森寵物雲商店」臉書粉絲專頁。

快閃抽獎活動以會員編號抽獎，每個會員編號每天限1次抽獎機會，例如發票金額為1300元，僅有一次抽獎機會，但隔天再次消費滿666元，可再獲得一次抽獎機會！提醒您如果想要參加活動，記得要妥善保管好發票，作為中獎憑證。

►►►我也要參加：http://www.17ipet.com.tw/events/201901/index.php





【東森寵物雲門市資訊】

建國店 (02)2501-5631 10473 台北市中山區建國北路3段145號

北投店 (02)2891-2103 11247 台北市北投區中和街317號

通化店 (02)2732-4986 106 台北市大安區基隆路2段118號

士林店 (02)2883-1359 11163 台北市士林區文林路68號及66號B1

ATT概念館 (02)7701-7880 台北市敬業三路123號3樓13-4

三和店 (02)2976-0125 24148 新北市三重區三和路2段164號1樓

新莊店 (02)2996-0026 24243 新北市新莊區中正路2號

湖口店 (03)590-3375 30342 新竹縣湖口鄉中山路二段212及214號

新豐店 (03)557-7673 30444 新竹縣新豐鄉新興路56號1.2樓

竹東店 (03)510-2715 31048 新竹縣竹東鎮長春路3段224號

竹南店 (037)465-571 35051 苗栗縣竹南鎮博愛街297號之2

苗栗店 (037)263-118 36043 苗栗縣苗栗市中正路109及111號

頭份店 (037)670-509 35153 苗栗縣頭份鎮中華路1307號