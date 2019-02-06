學習最強拒絕術…「 不要就是不要」　我也來做一回貓吧！

▲貓資料照 。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，下同）



作者：史蒂芬‧嘉涅

譯者：梁若瑜

繪者：貓小姐

摘自：究竟出版社《我也來做一回貓：善用貓咪行為學，讓你自由、優雅又魅力四射》



●精選書摘



不要就是不要！

向貓學習最強拒絕術！

「我相當喜歡貓。牠們很有想法，而且不會說出來。」

｜尚馬利．古里奧，法國作家兼導演

貓最討厭別人叫牠們做東做西。聽從命令？牠們才沒興趣好嗎！



「如果想找乖乖聽話的，去找狗吧！」貓心裡都這樣想。



貓可不是普通的固執，要讓牠們一個指令一個動作的機率微乎其微。



但身為人類的我們，難道會喜歡被發號施令嗎？當然不喜歡嘛！然而一整天下來，在工作和在家裡，卻不知忍受被使喚了多少次……更別提那一大堆間接的指令、那些我們「非聽從不可」的種種社會規範！



學會說「不」，這就是我們能向貓效法的事！





別再老是對別人有求必應，別再遵循不適合我們的指令。明明我們想要說的是「不」，但最後總是落得只能乖乖說「好」的情況。不論是幫個小忙，後來演變成一種習慣，讓你想甩也甩不掉；還是你職務之外的額外工作，最後被公司主管和同事視為理所當然，你卻並未因此多領薪水……統統不要再讓這些情況發生了！



請學習不時對你的孩子、配偶、老闆、朋友說「不」。這不是自私，而是為了保有自己的行動自由和時間。因為時時刻刻對任何事、任何人都說「好」，你還剩下多少時間能留給自己，去做自己的事和滿足自己的嗜好呢？



學會說「不」，就是懂得保有自己的時間、自己的行動力，和自己的生活，同時也是懂得讓周遭的人尊重你。如果說不出「不」，有時候反而會讓別人對你予取予求。



我們必須在「命令」和「幫小忙」之間取得平衡。沒有誰有義務長時間幫別人的忙。

「不要！不要就是不要！聽懂沒？」





★本文經究竟出版社授權，摘自《我也來做一回貓：善用貓咪行為學，讓你自由、優雅又魅力四射》。

★世上沒有平凡的貓。所以，你的人生必須有點像貓！ 來當一回貓，人生好自在！順著你的心，自由地喵一回！踏出你的貓步，展現魅力四射的真實自我！