ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

學習最強拒絕術…「 不要就是不要」　我也來做一回貓吧！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲貓壓力 。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲貓資料照 。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，下同）

作者：史蒂芬‧嘉涅
譯者：梁若瑜
繪者：貓小姐
摘自：究竟出版社《我也來做一回貓：善用貓咪行為學，讓你自由、優雅又魅力四射》

●精選書摘

不要就是不要！
向貓學習最強拒絕術！
「我相當喜歡貓。牠們很有想法，而且不會說出來。」
｜尚馬利．古里奧，法國作家兼導演

貓最討厭別人叫牠們做東做西。聽從命令？牠們才沒興趣好嗎！

「如果想找乖乖聽話的，去找狗吧！」貓心裡都這樣想。

貓可不是普通的固執，要讓牠們一個指令一個動作的機率微乎其微。

但身為人類的我們，難道會喜歡被發號施令嗎？當然不喜歡嘛！然而一整天下來，在工作和在家裡，卻不知忍受被使喚了多少次……更別提那一大堆間接的指令、那些我們「非聽從不可」的種種社會規範！

學會說「不」，這就是我們能向貓效法的事！

▲貓。（圖／翻攝自PAKUTASO）

別再老是對別人有求必應，別再遵循不適合我們的指令。明明我們想要說的是「不」，但最後總是落得只能乖乖說「好」的情況。不論是幫個小忙，後來演變成一種習慣，讓你想甩也甩不掉；還是你職務之外的額外工作，最後被公司主管和同事視為理所當然，你卻並未因此多領薪水……統統不要再讓這些情況發生了！

請學習不時對你的孩子、配偶、老闆、朋友說「不」。這不是自私，而是為了保有自己的行動自由和時間。因為時時刻刻對任何事、任何人都說「好」，你還剩下多少時間能留給自己，去做自己的事和滿足自己的嗜好呢？

學會說「不」，就是懂得保有自己的時間、自己的行動力，和自己的生活，同時也是懂得讓周遭的人尊重你。如果說不出「不」，有時候反而會讓別人對你予取予求。

我們必須在「命令」和「幫小忙」之間取得平衡。沒有誰有義務長時間幫別人的忙。

「不要！不要就是不要！聽懂沒？」

▲▼ 究竟出版社《我也來做一回貓：善用貓咪行為學，讓你自由、優雅又魅力四射》）

★本文經究竟出版社授權，摘自《我也來做一回貓：善用貓咪行為學，讓你自由、優雅又魅力四射》。
★世上沒有平凡的貓。所以，你的人生必須有點像貓！ 來當一回貓，人生好自在！順著你的心，自由地喵一回！踏出你的貓步，展現魅力四射的真實自我！

關鍵字： 史蒂芬‧嘉涅

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

欠扁奴才比出「國際手勢」橘貓秒暴怒：484活膩了！？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

散步撞見神秘小墓碑　清理乾淨見130年前字跡…他看..

老虎趴洗手台喝水！　戰鬥民族打掃阿姨超淡定邊擦邊聊..

「臭臉月月」結婚啦！童顏老婆氣質出眾　網讚：仙氣滿..

無尾熊靜躺湛藍泳池底　熱浪中「終於喝到水」活活溺斃

體型差5倍！標貴冬蟲玩球被小狗壓頭咬　媽笑：誰都敢..

大象泰克受虐21年踩死馬戲團訓獸師　奔向自由30分..

別拉住我！哈士奇「兇狠對嗆」　牽繩一鬆...結局笑..

狼犬狂啃「私密物」　主人尷尬錄影：那不是潔牙骨....

搭地鐵好緊張...阿金抬頭見主人　秒露療癒燦笑

土耳其航空縱容偷運非洲鸚鵡　關狹小籠內超過60隻送..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

好味小姐-【貓知識】貓咪毒品大全！放心都不會上癮啦..

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

爸偷摸腳柴氣大唱「歌仔戲」狠露利牙警告！網：牙齒痛..

學習最強拒絕術…「 不要就是不要」　我也來做一回貓..

阿嬤嫌牠吵堅持要退養！現在偷偷夾麵餵狗孫：好吃齁？

別拉住我！哈士奇「兇狠對嗆」　牽繩一鬆...結局笑..

超紅卡通豬！幼兒巨星佩佩豬　八年級回憶「飛天少女豬..

美洲獅從後方攻擊！　慢跑男「徒手掐死牠」負傷開車就..

拉不拉多姐妹花「合力開門」討救兵　救回中風瀕死女主..

羅漢魚「大頭」愛撒嬌　靠在手上享受摸摸「爽到翻肚」

進浴室也要跟！撒嬌萌貓「酥麻音蹭腳」　爸拔順便幫牠..

海豹便便藏「隨身碟」打開有海獅照！　NIWA公布影..

看嘸說明書？　聖上「直鑽床底」問號臉歪頭：這東東好..

一半的人都搞錯！秒懂「4個」敷面膜觀念　讓保養事半..

娃娃臉殺手林昀儒　力圖威脅大陸桌球霸業

要成為世界無敵　李智凱難度還要往上加

夏普的救世主　什麼樣的誤會讓日本「討厭」郭台銘？

5G手機將上市　手機外殼材料之爭豬年跟著開打

孟耿如嫁黃子佼倒數❤　孟媽媽「這番話」有洋蔥

韓粉趁春節朝聖！韓國瑜美食地圖12店全攻略

孩子上台跳舞開心領紅包…打開只「一張紙」錯愕　網怒..

人妻誤開神秘郵件　意外發現結婚20年丈夫「性成癮」..

5寶媽「粉色子宮」滑出體外！夫幫塞回再生2胎.....

寵物動物熱門新聞

130年前墓碑浮字跡　他看懂後..

老虎趴洗手台喝水　打掃阿姨超淡..

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

無尾熊靜躺泳池底　熱浪找水溺斃

體型差5倍！標貴玩球被牠壓頭咬

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

PK啊！二哈兇狠對嗆　鬆繩後笑..

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

搭地鐵好緊張... 阿金抬頭見..

土耳其航空縱容偷運鸚鵡60隻送..

狗狗聽到煙火嚇得倒地狂抖1小時

積雪中運輸籠竟挖出「凍僵小灰貓..

虎斑討摸被電歪　眼神死甩頭怒喵

小浪汪陪警衛站一夜　得到警犬制..

讀者迴響

熱門新聞

130年前墓碑浮字跡　他看懂後..

老虎趴洗手台喝水　打掃阿姨超淡..

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

無尾熊靜躺泳池底　熱浪找水溺斃

體型差5倍！標貴玩球被牠壓頭咬

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

PK啊！二哈兇狠對嗆　鬆繩後笑..

狼犬啃私密物當潔牙骨　主人尷尬

搭地鐵好緊張... 阿金抬頭見..

土耳其航空縱容偷運鸚鵡60隻送..

狗狗聽到煙火嚇得倒地狂抖1小時

積雪中運輸籠竟挖出「凍僵小灰貓..

虎斑討摸被電歪　眼神死甩頭怒喵

小浪汪陪警衛站一夜　得到警犬制..

阿嬤霸氣收養奶汪...長大帥炸..

最新影片

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要說嗎

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇到鬼了嗎？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面