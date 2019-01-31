小丑魚穿梭海葵超療癒！　東森寵物雲教你設海水缸

▲海葵與小丑魚。（圖／記者王語薇攝，下同。）



記者謝侑霖／採訪報導

色彩鮮豔的小丑魚穿梭在海葵裡既繽紛又療癒！但能夠親眼在大海裡看見這般景像的機會不多，如果能在家裡天天看到一定會很幸福，不過海水魚缸比起淡水魚缸需要更多的設備，想要進入這個領域需要做不少功課。

▼海底總動員的主角小丑魚、擬刺尾鯛。

東森寵物雲新莊店介紹，要養魚最重要的就是水質，海水缸的水可以直接用買的海水，之後加裝蛋白機、冷水機和豆豆機來維持，蛋白機用來除去有一些有害的物質、同時地增加溶氧量；冷水機維持水溫；豆豆機則用生物聚合物組成的顆粒將水中的硝酸鹽和磷酸鹽分解，從而使魚缸水質達到天然海水的水質。

▼海水缸比起淡水缸要加裝的器具更多。



除了上述的機器外，海水缸的照明器具多會選擇藍燈，有助於製造藻類和微生物，因為到新環境的魚不見得會立刻習慣吃飼料，而海水缸常養的海葵、珊瑚、海膽、清潔蝦等等也會吃這些東西。為了讓魚缸環境可以更理想，水族館也會賣藥水劑，來補足鈣、鐵等有機物質，畢竟要複製海水環境並不容易，就算是專家飼養也要花很大的工夫。

▼清潔蝦與海膽。



東森寵物雲介紹，無論是海水魚還是淡水魚，養魚重點也是在「養水」，只要水中的硝化菌（將排泄物、飼料釋放的氨轉化成亞硝酸鹽，再將亞硝酸鹽轉化為毒性低的硝酸鹽）養起來了，水就會清澈，魚也不容易生病，因此水並不是越常換越好，把菌養好了更重要，而魚缸越大，可以接受的單位環境毒素就越高，反而是小魚缸一不小心遭受汙染，就可能引發較為嚴重的問題。

▼小魚缸需要的控制比大魚缸更嚴謹。



想要在家養小丑魚嗎？歡迎到東森寵物雲新莊店，可以一覽眾多海水魚和軟體生物，專業的店長、店員也會帶你了解這塊新天地，熟悉相關的知識後，才可以讓帶回家的魚兒可以受到完整的照顧，也聊療癒人心喔！

▼海葵搖擺與小丑魚悠游，畫面相當可愛。

