特有立體聲嗅覺系統！狗狗用哪邊鼻孔　判斷牠覺得你是否友善



▲狗族特有的立體聲嗅覺系統。（圖／達志／示意圖，下同）



作者：亞莉珊卓．霍洛維茲（Alexandra Horowitz）

譯者：黃煜文、聞若婷

摘自：圓神出版社《換一雙眼睛散步去：跟11位專家在日常風景中找到驚奇》

●精選書摘內容

我湊近觀察阿尼聞東西，牠當然立刻停止動作。大概是在疑惑我幹嘛對牠送秋波。我這下倒是看出牠聞的速度很「快」。狗狗每秒鐘最多可以聞七下，人類大概每兩秒聞一下，如果你很努力試的話，可以連續聞個十幾下，然後你就得停下來呼吸了，而在你呼氣時，所有好聞的空氣都會被排出去。要是你想避免聞到某個味道，就大力呼出一口氣，要是你再吸氣時已經脫離那團氣味雲的範圍，你的嗅覺受器也會被唬過去。



阿尼的鼻孔不但各自吸進氣味，還負責蒐集世界上不同的氣味樣本，讓狗狗擁有類似立體聲的嗅覺系統。正如同人類隨時會不自覺地計算，左耳右耳聽到某個聲音的音量大小，藉此判斷聲音來源，狗狗則是會測量左右鼻孔聞到某種氣味的強度差別。我很高興學到了新知識：研究者在非常、非常仔細觀察過狗狗的鼻孔後，發現狗狗初次聞到不使牠反感的新氣味時（例如食物或人類的氣味），會先用右邊鼻孔聞，等有了熟悉感後再切換到「左邊」鼻孔。相反地，獸醫師的腎上腺素以及汗水的氣味（沒錯，研究者甚至蒐集了獸醫的汗）傾向引發狗狗用「右邊」鼻孔嗅聞。

鼻孔以及鼻孔深處的嗅覺細胞，都各自將資訊傳送到同一側大腦：右鼻孔就傳到右腦，左鼻孔就傳到左腦。研究者的結論是，右鼻孔的活動與刺激覺醒反應有關，這包括了侵略、恐懼或其他強烈情緒。左鼻孔則如同左腦，牽涉到使情緒安定的體驗。理論上來說，如果你仔細觀察，可以由狗狗用哪邊鼻孔嗅聞，來判斷牠覺得你是否友善。



思考完這一串與嗅聞有關的事，我不禁回想阿尼的噴嚏。我們剛開始散步時，牠就打了個大噴嚏。我打斷牠打噴嚏，繼續往前走，後來牠又打了一次噴嚏。牠是在清理上顎嗎？狗狗藉由打噴嚏來清除鼻腔裡的所有異物，好在下一次遇到臭味時能吸個痛快。這就好像人類會文雅地清一清喉嚨來終結前一個話題、轉移到下一個話題，或是有點做作地「嗯咳」一聲來打破電梯或其他密閉公共空間裡的寂靜。



同理，阿尼舔鼻頭也是為了讓鼻子準備好捕捉氣味。你可能注意過雨後戶外會有股嶄新的氣味。在地面仍然潮濕的時候──尤其是夏天，大太陽還會把所有的表面都烤得熱呼呼的──路過的小狗不太容易嗅到落在地上、隱微的氣味微粒，可是暖空氣──不管是被太陽照暖或是狗鼻子內部的空氣──會使氣味揮發，提高被聞到的機率。此外濕空氣（或濕鼻頭）也有利吸收氣味，所以阿尼有時候才會舔濕鼻子，或是直接用鼻子碰某個表面：牠不是想吃那東西，牠是讓氣味更接近鋤鼻器，以便對它作更進一步的分析。

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★ 本文經圓神出版社授權，摘自《換一雙眼睛散步去：跟11位專家在日常風景中找到驚奇》

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