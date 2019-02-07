ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

特有立體聲嗅覺系統！狗狗用哪邊鼻孔　判斷牠覺得你是否友善

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼狗狗吃土，挖土，挖洞，吃草。（圖／達志／示意圖）
▲狗族特有的立體聲嗅覺系統。（圖／達志／示意圖，下同

作者：亞莉珊卓．霍洛維茲（Alexandra Horowitz）
譯者：黃煜文、聞若婷
摘自：圓神出版社《換一雙眼睛散步去：跟11位專家在日常風景中找到驚奇》

●精選書摘內容

我湊近觀察阿尼聞東西，牠當然立刻停止動作。大概是在疑惑我幹嘛對牠送秋波。我這下倒是看出牠聞的速度很「快」。狗狗每秒鐘最多可以聞七下，人類大概每兩秒聞一下，如果你很努力試的話，可以連續聞個十幾下，然後你就得停下來呼吸了，而在你呼氣時，所有好聞的空氣都會被排出去。要是你想避免聞到某個味道，就大力呼出一口氣，要是你再吸氣時已經脫離那團氣味雲的範圍，你的嗅覺受器也會被唬過去。

阿尼的鼻孔不但各自吸進氣味，還負責蒐集世界上不同的氣味樣本，讓狗狗擁有類似立體聲的嗅覺系統。正如同人類隨時會不自覺地計算，左耳右耳聽到某個聲音的音量大小，藉此判斷聲音來源，狗狗則是會測量左右鼻孔聞到某種氣味的強度差別。我很高興學到了新知識：研究者在非常、非常仔細觀察過狗狗的鼻孔後，發現狗狗初次聞到不使牠反感的新氣味時（例如食物或人類的氣味），會先用右邊鼻孔聞，等有了熟悉感後再切換到「左邊」鼻孔。相反地，獸醫師的腎上腺素以及汗水的氣味（沒錯，研究者甚至蒐集了獸醫的汗）傾向引發狗狗用「右邊」鼻孔嗅聞。

寵物,獸醫,看醫生,狗狗,汪星人,動物醫院（圖／達志／示意圖）

鼻孔以及鼻孔深處的嗅覺細胞，都各自將資訊傳送到同一側大腦：右鼻孔就傳到右腦，左鼻孔就傳到左腦。研究者的結論是，右鼻孔的活動與刺激覺醒反應有關，這包括了侵略、恐懼或其他強烈情緒。左鼻孔則如同左腦，牽涉到使情緒安定的體驗。理論上來說，如果你仔細觀察，可以由狗狗用哪邊鼻孔嗅聞，來判斷牠覺得你是否友善。

思考完這一串與嗅聞有關的事，我不禁回想阿尼的噴嚏。我們剛開始散步時，牠就打了個大噴嚏。我打斷牠打噴嚏，繼續往前走，後來牠又打了一次噴嚏。牠是在清理上顎嗎？狗狗藉由打噴嚏來清除鼻腔裡的所有異物，好在下一次遇到臭味時能吸個痛快。這就好像人類會文雅地清一清喉嚨來終結前一個話題、轉移到下一個話題，或是有點做作地「嗯咳」一聲來打破電梯或其他密閉公共空間裡的寂靜。

同理，阿尼舔鼻頭也是為了讓鼻子準備好捕捉氣味。你可能注意過雨後戶外會有股嶄新的氣味。在地面仍然潮濕的時候──尤其是夏天，大太陽還會把所有的表面都烤得熱呼呼的──路過的小狗不太容易嗅到落在地上、隱微的氣味微粒，可是暖空氣──不管是被太陽照暖或是狗鼻子內部的空氣──會使氣味揮發，提高被聞到的機率。此外濕空氣（或濕鼻頭）也有利吸收氣味，所以阿尼有時候才會舔濕鼻子，或是直接用鼻子碰某個表面：牠不是想吃那東西，牠是讓氣味更接近鋤鼻器，以便對它作更進一步的分析。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

勿用 （圖／圓神出版社提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）
★ 本文經圓神出版社授權，摘自《換一雙眼睛散步去：跟11位專家在日常風景中找到驚奇
★你看了，卻沒有真的看見。世間唯一真正的航行……不是造訪新奇的島嶼，而是擁有別的目光，用另一雙眼睛觀看宇宙，用另外一百雙眼睛觀看另外一百種宇宙，也反觀那一百種視角。

關鍵字： 狗狗嗅覺鼻子亞莉珊卓．霍洛維茲

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

「開箱」一隻會打人的貓 鸚鵡秒關：我啥都沒看到

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

蛇遭丟入池被水蛭軍團淹沒！張大嘴求救　觀眾興奮歡呼

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

客廳驚見「柴犬磁鐵」！　4萌柴主動包圍老爸貼身甜睡

正妹飼主開機艙門丟愛犬？　萌柯基墜地影片千萬網瘋傳

領養黃金每晚盯他睡不舒服！主人知真相淚崩：我沒理解..

大象泰克受虐21年踩死馬戲團訓獸師　奔向自由30分..

大黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北！　乘客看椅子下驚..

老虎趴洗手台喝水！　戰鬥民族打掃阿姨超淡定邊擦邊聊..

「臭臉月月」結婚啦！童顏老婆氣質出眾　網讚：仙氣滿..

別拉住我！哈士奇「兇狠對嗆」　牽繩一鬆...結局笑..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定..

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要..

主子凌晨趴門口說「長串外星語」　媽媽嚇傻：難道是遇..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

好味小姐-【貓知識】貓咪毒品大全！放心都不會上癮啦..

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

「奇怪小鹿」不怕人太詭異…動保官員射殺！　摘大腦解..

特有立體聲嗅覺系統！狗狗用哪邊鼻孔　判斷牠覺得你是..

high five！萌萌柴站起來擊掌　累了換單手：..

日曆停在4月23日...老白狗獨守空屋等主人　眼神..

黑貓碰到梳子秒翻白眼變「猛毒」　媽傻眼：明明長得很..

怪怪惹人愛！　特殊異形魚竟為「夢幻魚種」

怪怪的寵物　「3年不吃不喝」也能活的非洲肺魚

廚房出現4隻神秘異形！　細長尾巴「狂蠕動」...連..

母湯亂餵！毛孩N種禁忌年菜　「過肥肉肉」嚴重將引發..

哈士奇完美示範「我只是毛澎」　同框柴柴表情好得意！

真人版通靈少女　22歲名模高珮喻曝「她眼中的好兄弟..

席琳狄翁「暴瘦時尚」穿這樣！ 　撞臉30年前《幽遊..

幫84歲獨居爺爺大掃除！　高中生暖當「孫女」：加倍..

瑞士菲斯特4大必玩刺激設施　飛鷹、空中飛索從216..

溝通時學會看眼色　從7大表現判斷對方是否產生防備心

校車司機拐學生妹上床還塞避孕藥　她淚訴：有沒有真心..

帶老母聚餐後牽機車「一回頭不見人」　「警」急協尋助..

終極整併術讓你家多2坪！祖孫七口就連神明都說超速系

蹺二郎腿、站三七步易致骨盆歪斜　嚴重將影響生育功能

《大叔的愛》衝上世界熱搜冠軍！從BL到跨性別⋯這5..

寵物動物熱門新聞

蛇遭水蛭軍團吸血至死　觀眾歡呼

28歲貓瑞阿金半夜離世　粉絲祝..

「柴犬磁鐵」爸爽睡　4萌柴包圍

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

黃金每晚盯他睡　主人知真相淚崩

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

老虎趴洗手台喝水　打掃阿姨超淡..

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

PK啊！二哈兇狠對嗆　鬆繩後笑..

曾嫌吵要退養！阿嬤偷夾麵餵狗孫

出國把貓託給朋友！2個月變這樣

2萌犬長大崩壞　眼神像「黑道」

積雪中運輸籠竟挖出「凍僵小灰貓..

讀者迴響

熱門新聞

蛇遭水蛭軍團吸血至死　觀眾歡呼

28歲貓瑞阿金半夜離世　粉絲祝..

「柴犬磁鐵」爸爽睡　4萌柴包圍

飛機上丟萌柯基？墜地影片網瘋傳

黃金每晚盯他睡　主人知真相淚崩

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

黑狗「自己搭霸王車」宜蘭→台北

老虎趴洗手台喝水　打掃阿姨超淡..

臭臉月月結婚！童顏老婆氣質出眾

PK啊！二哈兇狠對嗆　鬆繩後笑..

曾嫌吵要退養！阿嬤偷夾麵餵狗孫

出國把貓託給朋友！2個月變這樣

2萌犬長大崩壞　眼神像「黑道」

積雪中運輸籠竟挖出「凍僵小灰貓..

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

最新影片

更多

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

28歲「貓瑞阿金」初二半夜離世　粉絲祝福洗版：一定會再見面

太久沒放風！貴賓搭車狂碎唸　超萌抱怨聲哥笑：還有要說嗎

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面