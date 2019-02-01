永續食堂！動物排出「黑金」栽種植物　替自己飯飯加料

▲動物米其林餐廳著重的並不是烹調技術，而是食材的天然品質，圖為家驢。（圖／網友台北動物園提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



寵物小組／綜合報導

過年快到囉！臺北市立動物園的動物也有好吃年菜！動物園最夯的年菜都是「自製」，利用動物的排泄物做成肥料，再自行有機栽種，打造無毒又健康的永續食材。園方說到，「看駱駝、無尾熊、羊駝、河馬、大貓熊、黑冠松鼠猴、非洲象等饕客，個個吃得津津有味，就知道今年的年菜評價，至少有滿滿的三顆星！」

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自己吃的菜自己種，動物們也「懂得」遵循這個概念！在臺灣動物區的黑熊戶外活動場，可以看到2顆已經結果累累的木瓜樹。保育員表示，「這可是黑熊自己種的！」，但是黑熊怎麼會種樹？園方說，「黑熊享用保育員提供的木瓜後，排便時順便播種施肥，而且在果實還沒成熟以前，絕不會輕易毀損果樹，牠們會運用靈敏的嗅覺，等待果實成熟最美味的那一刻，再快樂享用『循環經濟』的成果。」

▲新鮮的尤加利葉最好吃了！



園方提到，健康的食材就是自己栽種的作物，除了經由動物排便播種，幫助種子成長茁壯，動物園同仁更利用動物排遺，製作糞便堆肥來栽種蔬果。園區內2千多隻動物，每日製造約2公噸糞便，動物園多年來經過不斷的研究與開發，將這些廢棄物轉換成可以循環再利用的永續能量。近年增加動物吃剩的植物枝條及園區內的落葉，每年調製300公噸的有機質堆肥。這些營養、健康、無毒的「黑金」，就是動物米其林頂級餐廳食材的秘密武器。

▲非洲區及動物綠籬改種狼尾草，新鮮現採河馬最愛吃！



「看動物們總是開心將食物吃光光，就是對動物米其林餐廳的最佳肯定！」動物園提到，動物米其林餐廳著重的並不是烹調技術，而是食材的天然品質，專為無尾熊及大貓熊栽種的各種尤加利樹和竹子，非洲區及動物綠籬改種狼尾草，多處小花園造景搭配季節及動物食性，種植萵苣、芹菜、玉米、美式生菜、紅鳳菜、地瓜葉等等，以「在地生產、吃在當季」等低碳作為，達成有機廢棄物「零運出」及「100%循環再利用」，降低動物排泄物對環境生態的衝擊，減緩氣候變遷，減輕地球負擔。

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▲動物園同仁利用動物排遺，製作糞便堆肥來栽種蔬果。

▲專為無尾熊栽種的各種尤加利樹。

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