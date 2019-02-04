5個重點快筆記！過年出門準備好　毛孩郊遊踏青沒煩惱

文／全國動物醫院連鎖體系



過年連假期間，許多毛孩爸媽們會趁新年假期，帶毛孩一起出門郊遊踏青。在出門遊玩前，仍有些注意事項：有些毛孩容易暈車，會建議在開車前，先不要讓毛孩進食，或是服用寵物專用的暈車藥，這樣可以避免牠們出現暈車的狀況。除此之外，若有帶毛孩出門踏青，須事先作好寄生蟲的預防措施。







此外若是外出逛街，由於人潮擁擠，容易導致毛孩走失。若必須外出，請毛孩爸媽們務必幫牠們繫上牽繩，避免毛孩在恐懼時逃跑，進而造成受傷或走失的悲劇。並且外出時，也需要注意保暖，防止毛孩感冒，可以視狀況，給毛孩穿衣服。雖然穿衣服可以保暖，但衣物若穿得太久，可能讓牠們的毛髮都悶在衣服中，而容易導致皮膚病，因此不建議毛孩穿衣服的時間過久。



而過年期間很常會施放鞭炮以及煙火，若毛孩會害怕鞭炮聲，可以暫時將毛孩留在家裡不外出，並視狀況給予寵物專用的鎮靜劑。

此外家中若有需要長期服用藥物的毛孩(例如患有心臟病)，可提前請獸醫師開藥。由於大部分的動物醫院，在過年時都會休息，會建議毛孩爸媽們提早拿藥，避免過年期間毛孩的藥物吃完，而導致治療中斷。另外，也可以請獸醫師開立一些備用的藥物，例如毛孩專用的鎮靜藥、暈車藥等，以備不時之需。



祝福所有的毛孩，新年平安快樂。

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