ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

5個重點快筆記！過年出門準備好　毛孩郊遊踏青沒煩惱

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

文／全國動物醫院連鎖體系

過年連假期間，許多毛孩爸媽們會趁新年假期，帶毛孩一起出門郊遊踏青。在出門遊玩前，仍有些注意事項：有些毛孩容易暈車，會建議在開車前先不要讓毛孩進食，或是服用寵物專用的暈車藥，這樣可以避免牠們出現暈車的狀況。除此之外，若有帶毛孩出門踏青，須事先作好寄生蟲的預防措施。

（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）


此外若是外出逛街，由於人潮擁擠，容易導致毛孩走失。若必須外出，請毛孩爸媽們務必幫牠們繫上牽繩，避免毛孩在恐懼時逃跑，進而造成受傷或走失的悲劇。並且外出時，也需要注意保暖，防止毛孩感冒，可以視狀況，給毛孩穿衣服。雖然穿衣服可以保暖，但衣物若穿得太久，可能讓牠們的毛髮都悶在衣服中，而容易導致皮膚病，因此不建議毛孩穿衣服的時間過久。

而過年期間很常會施放鞭炮以及煙火，若毛孩會害怕鞭炮聲，可以暫時將毛孩留在家裡不外出，並視狀況給予寵物專用的鎮靜劑。

此外家中若有需要長期服用藥物的毛孩(例如患有心臟病)，可提前請獸醫師開藥。由於大部分的動物醫院，在過年時都會休息，會建議毛孩爸媽們提早拿藥，避免過年期間毛孩的藥物吃完，而導致治療中斷。另外，也可以請獸醫師開立一些備用的藥物，例如毛孩專用的鎮靜藥、暈車藥等，以備不時之需。
 

（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）

祝福所有的毛孩，新年平安快樂。

★本文經「全國動物醫院連鎖體系」授權提供，更多訊息請上「全國動物醫院連鎖體系」臉書。

關鍵字： 全國動物醫院全國動物醫院連鎖體系毛孩過年出遊牽繩

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

拍全家福中還沒說可以動！　柴媽一個眼神小柴立刻坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

爽跟主人大魚大肉！　毛孩過年最常罹患的4大類疾病

毛孩「吃多、喝多、尿多」　當心甲狀腺疾病上身！

5方式診斷「慢性腎臟病」　SDMA可提早48個月測..

兔兔老化速度是人類10倍！　6個月發情、5歲就算「..

大型犬長得慢卻早衰老　毛孩老化速度是人類的4至7倍

影／捷運驚見癡漢喵！「毛手」偷摸隔壁大腿3分鐘：給..

零下50度浪喵挺不住…拍門求救「放我進去」　她眼尖..

半夜溜奴才房拜拜！喵皇雙掌合十「嘴唸咒語」　爸轉頭..

大象泰克受虐21年踩死馬戲團訓獸師　奔向自由30分..

阿伯帶火雞搭普悠瑪「蓋布袋PK大鵬展翅」　網：年菜..

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30k..

太兇狠！獒犬被判死「優先安樂」 他帶回矯正...3..

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿..

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

爸偷摸腳柴氣大唱「歌仔戲」狠露利牙警告！網：牙齒痛..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

自製懶人逗貓棒讓喵皇「逗自己」　牠空中旋轉跳躍 網..

用牽繩表達拒絕+撫摸獎勵　訓練師教你制止幼犬咬人！

拔把埋柴頭上猛吸「柴味」一臉忘情又享受：臭臭的啦...

虎斑貓討摸「吱～」被電歪　眼神死「甩頭怒喵」：靜電..

壓力比平常更大！新年帶狗外出留意6狀況　別讓走春變..

5個重點快筆記！過年出門準備好　毛孩郊遊踏青沒煩惱

換新的逗貓棒超嗨！喵星人自玩「無敵龍捲風」　下秒G..

夢幻黑貓吐「粉紅小海苔」定格28秒　網：動畫裡跑出..

天才老媽自製「貓咪口罩」幫剪指甲　網全跪了：快申請..

散步撞見神秘小墓碑　清理乾淨見130年前字跡…他看..

我要當警犬！小浪汪陪警衛站一夜　14天後得到專屬制..

吃草被搔肚...羊咩咩突然壞掉「爽歪瞇眼」　網笑：..

二哈追瓶子「瘋狂繞柱」　網看亮點笑翻：最省力遛狗法

矽晶圓漲勢未歇　豬年開春概念股搶賺錢

郭芸言／年假小賭試手氣　網路上賭博是賭博罪嗎

清朝皇帝怎麼過年的　封玉璽掛宮訓吃「素餃子」

鎮瀾宮頭香哥是他！「不吃年夜飯」卡位4小時　桃園烤..

「照明人」蔣春燕45萬創業賺回上億利潤　今轉型押寶..

法鼓山除夕敲鐘　蔡英文、馬英九、吳敦義同框祈福無交..

虎斑貓討摸「吱～」被電歪　眼神死「甩頭怒喵」：靜電..

「我要交個女朋友！」嘉義新港奉天宮搶頭香　27歲業..

區塊鏈更臻成熟　狗年4大趨勢凸顯技術快速落地要大運..

包租公理財／擅用保單貸款省利息

寵物動物熱門新聞

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

浪喵拍門求救　她眼尖認出：是你..

喵皇半夜唸咒語拜拜　爸轉頭氣炸

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

阿伯帶火雞搭火車　蓋布袋PK大..

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

家裡不能養狗！矜持爸被白柴融化

怕狗走丟被勒索！　媽刻爆笑吊牌

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

130年前墓碑浮字跡　他看懂後..

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

冰湖冒奇怪黑點　送貨員看清後秒..

讀者迴響

熱門新聞

驚見電車痴喵！粉色肉掌狂摸大腿

浪喵拍門求救　她眼尖認出：是你..

喵皇半夜唸咒語拜拜　爸轉頭氣炸

受虐21年！大象踩死訓獸師身中..

阿伯帶火雞搭火車　蓋布袋PK大..

汪下車主人直接騎走　牠死命聞找..

家裡不能養狗！矜持爸被白柴融化

怕狗走丟被勒索！　媽刻爆笑吊牌

鸚鵡困屋頂　消防員救援遭罵：給..

媽製貓咪口罩幫剪指甲　網全跪了

130年前墓碑浮字跡　他看懂後..

保育員零下20度清天鵝池　硬掉..

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

冰湖冒奇怪黑點　送貨員看清後秒..

汪誤闖國道發抖　徐文良心疼抱起

最新影片

更多

馬拉松路邊發現「遺棄小狗」　43歲女抱起猛跑30km還收編

太兇狠！獒犬被判死「優先安樂」 他帶回矯正...3年後萌躺地撒嬌

橘白貓小碎步奔跑製造「假車禍」　露肥肚堵人網笑：拿罐罐收服牠！

黑汪汪偷喝人類水杯遭抓包！　眼睛亂飄「裝沒事」！媽：沒水準

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面