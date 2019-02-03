爽跟主人大魚大肉！　毛孩過年最常罹患的4大類疾病

文／全國動物醫院連鎖體系



農曆新年即將來臨，準備與寵物共同迎接新春，然而過年期間，卻經常是毛孩掛急診的旺季。對於家中的寵物而言，新年期間到底有哪些，需要特別注意的事項呢？

過年時，毛孩常會跟著主人一起大魚大肉，最後常會因為吃了太多的年菜，而導致消化不良，甚至因為不小心吃進異物(過硬的食物、骨頭、竹籤等)而造成消化器官的傷害。







過年期間毛孩容易因為飲食的問題而罹患以下疾病：腸胃炎、胰臟炎、食物過敏／中毒、異物卡住。



腸胃炎：過年期間，「腸胃炎」算是最常接到的門診病例。毛孩若是亂吃食物或是吃了太多年菜，很容易導致消化不良，進而引發腸胃炎；腸胃炎會直接影響消化道，造成毛孩出現嘔吐及下痢的症狀

胰臟炎：毛孩若被餵食高油脂的食物，例如油飯、火鍋類…等，或是高脂肪的食物，除了容易造成消化不良也可能引起「胰臟炎」。胰臟炎相較於腸胃炎，對於毛孩所造成的影響，更加顯著且具有危險性。患有胰臟炎的動物，有可能完全不吃不喝。有毛孩爸媽曾發現，過年期間毛孩的精神明顯變差，且伴隨有嘔吐、腹部不適…等症狀，帶去動物醫院檢查，確診為是胰臟炎。而罹患胰臟炎的毛孩需要住院了，因罹患胰臟炎若不積極治療會有生命危險。因此新年期間，若發現毛孩的活動力與食慾明顯變差，且有吃過油膩的食物，建議帶到醫院檢查確認。

食物過敏／中毒：有些毛孩對於某些特定的食物，會產生過敏反應。然而在迎接新年時，親戚們會彼此團聚，到家中作客的親戚或客人，可能在不知情的情況下，不小心餵食毛孩，而造成毛還出現急性過敏。因此親朋好友聚集時，若不熟悉對方寵物的狀況，盡量不要亂餵食。

異物卡住：在毛孩的飲食上，不要餵食所有帶骨的食物，例如雞骨頭。咬食堅硬的骨頭，除了會造成毛孩的牙齒損傷，狗狗在吞嚥時，也有可能會因此噎到，造成立即性的危險。即使骨頭順利吞嚥，骨頭被咬碎的尖銳面，也容易割傷消化道，造成腸胃道的出血。這時毛孩爸媽會發現，毛孩怎麼會出現血便。因此狗狗若不小心吞下骨頭，會建議帶去醫院做X光檢查，以確認骨頭的大小與位置。若毛孩吞食的骨頭過大，經診斷沒有辦法自行排出體外，此時就必須使用內視鏡等方式來移除；最糟的狀況，可能會需要開刀。因此在過年期間，若發現家中的毛孩，不慎誤食骨頭或是異物，需立即就醫。





過年期間，大部分的醫院都會休診，因此在過年前就必須先確認，自家附近有哪些動物醫院，在連假期間有在看診。這樣可以避免過年期間，毛孩有緊急的狀況需要看診。迎接新年時，若還要到處找醫院，不但苦了主人，也苦了毛孩。因此過年前，建議事先查好有營業的醫院電話，這樣毛孩發生突發狀況時，才有人可以諮詢。



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