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爽跟主人大魚大肉！　毛孩過年最常罹患的4大類疾病

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文／全國動物醫院連鎖體系

農曆新年即將來臨，準備與寵物共同迎接新春，然而過年期間，卻經常是毛孩掛急診的旺季。對於家中的寵物而言，新年期間到底有哪些，需要特別注意的事項呢？

過年時，毛孩常會跟著主人一起大魚大肉，最後常會因為吃了太多的年菜，而導致消化不良，甚至因為不小心吃進異物(過硬的食物、骨頭、竹籤等)而造成消化器官的傷害。

（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）


過年期間毛孩容易因為飲食的問題而罹患以下疾病：腸胃炎胰臟炎食物過敏／中毒異物卡住。

腸胃炎：過年期間，「腸胃炎」算是最常接到的門診病例。毛孩若是亂吃食物或是吃了太多年菜，很容易導致消化不良，進而引發腸胃炎；腸胃炎會直接影響消化道，造成毛孩出現嘔吐下痢的症狀

胰臟炎：毛孩若被餵食高油脂的食物，例如油飯、火鍋類…等，或是高脂肪的食物，除了容易造成消化不良也可能引起「胰臟炎」。胰臟炎相較於腸胃炎，對於毛孩所造成的影響，更加顯著且具有危險性。患有胰臟炎的動物，有可能完全不吃不喝。有毛孩爸媽曾發現，過年期間毛孩的精神明顯變差，且伴隨有嘔吐、腹部不適…等症狀，帶去動物醫院檢查，確診為是胰臟炎。而罹患胰臟炎的毛孩需要住院了，因罹患胰臟炎若不積極治療會有生命危險。因此新年期間，若發現毛孩的活動力與食慾明顯變差，且有吃過油膩的食物，建議帶到醫院檢查確認。

食物過敏／中毒：有些毛孩對於某些特定的食物，會產生過敏反應。然而在迎接新年時，親戚們會彼此團聚，到家中作客的親戚或客人，可能在不知情的情況下，不小心餵食毛孩，而造成毛還出現急性過敏。因此親朋好友聚集時，若不熟悉對方寵物的狀況，盡量不要亂餵食。

異物卡住：在毛孩的飲食上，不要餵食所有帶骨的食物，例如雞骨頭。咬食堅硬的骨頭，除了會造成毛孩的牙齒損傷，狗狗在吞嚥時，也有可能會因此噎到，造成立即性的危險。即使骨頭順利吞嚥，骨頭被咬碎的尖銳面，也容易割傷消化道，造成腸胃道的出血。這時毛孩爸媽會發現，毛孩怎麼會出現血便。因此狗狗若不小心吞下骨頭，會建議帶去醫院做X光檢查，以確認骨頭的大小與位置。若毛孩吞食的骨頭過大，經診斷沒有辦法自行排出體外，此時就必須使用內視鏡等方式來移除；最糟的狀況，可能會需要開刀。因此在過年期間，若發現家中的毛孩，不慎誤食骨頭或是異物，需立即就醫。
（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）
 
過年期間，大部分的醫院都會休診，因此在過年前就必須先確認，自家附近有哪些動物醫院，在連假期間有在看診。這樣可以避免過年期間，毛孩有緊急的狀況需要看診。迎接新年時，若還要到處找醫院，不但苦了主人，也苦了毛孩。因此過年前，建議事先查好有營業的醫院電話，這樣毛孩發生突發狀況時，才有人可以諮詢。

（圖／全國動物醫院連鎖體系提供）


★本文經「全國動物醫院連鎖體系」授權提供，更多訊息請上「全國動物醫院連鎖體系」臉書。

關鍵字： 全國動物醫院全國動物醫院連鎖體系過年毛孩過年急診疾病腸胃炎胰臟炎過敏異物中毒

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