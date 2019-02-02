媽做瑜珈...小貓「東西南北」飛撲抓人求關注：陪我玩～

▲貓咪瘋狂打擾媽咪做瑜珈。（圖／翻攝自Facebook／The Meowed Club／Mina Yildizeli）

寵物小組／綜合報導

「陪我玩啦！」國外一名飼主正在做瑜珈時，身邊卻不斷有個黑影飛過，原來是家中玳瑁喵Belle正在博取關注！只見貓咪從四面八方衝向媽媽，還把自己跟繩子打結在一起，這招終於讓媽咪停下動作抱抱，調皮的小貓成功打敗「瑜珈」敵人。

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▲Belle是一隻很漂亮的玳瑁喵。

飼主Mina Yildizeli在臉書社團The Meowed Club社團中上傳這則逗趣影片，貼文時還逗趣地寫下，「我想我的貓討厭瑜珈！」從影片中可以看到，媽咪正在墊子上伸展肢體，Belle卻從四面八方衝來打擾，只見貓咪一下抱住人的手，接著還想直接跳到馬麻身上，最後喵將自己跟繩子打結，讓飼主不得不停下動作解救寶貝！Belle在多次抗爭之下，贏了瑜珈這個敵人，終於獲得媽咪的親吻與抱抱。

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▲Belle試圖打敗玩具鼠。

Belle目前才5個月大，正值調皮好動的年紀，媽咪時常在Instagram帳號@belleandthekitten分享喵的日常生活，Belle除了討厭瑜珈外，還有一名大敵「老鼠」，只見喵星人一遇上玩具鼠，就會立刻動用貓拳想消滅敵人，但是偶爾也會被玩具鼠嚇到整隻喵飛起來，畫面非常地逗趣可愛。

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