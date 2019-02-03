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捷運驚見癡漢喵！「毛手」偷摸隔壁大腿3分鐘：給虧嗎？

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▲捷運上「電車痴喵」伸肉掌狂摸乘客大腿。（影／網友Yen Pei授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者呂佩倫／採訪報導

捷運驚見騷擾怪客！台北市民眾Yen Pei日前在台北捷運上目睹有「鹹貓手」不斷摸乘客大腿，白色小手偷偷伸出籠子犯案，過程全被拍下，並被上傳到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，瞬間讓網友們暴動，想肉搜出這可愛的小壞蛋！

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Yen Pei接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當時搭乘北捷淡水線往台北方向，上車後竟撞見「騷擾怪客」！只見畫面裡有隻白色貓掌不斷伸出硬籠，彷彿想搭訕隔壁乘客，「安安～給虧嗎？」甚至還趁機偷摸大腿，犯案時間大約3分鐘。而被騷擾的男子過程中雖然有縮腳，但依然逃不過小癡漢的襲擊，只好放棄抵抗，淡定地繼續玩電動。

據了解，該名嫌犯是隻白底橘貓，肉掌則為粉紅色。目擊者Yen Pei也在貼文中補充，當事喵的飼主似乎因早起趕車有點疲憊，因此趴在籠子上放空，並沒有發現自家小貓竟成了「電車痴喵」。

▲捷運上「電車痴喵」伸肉掌狂摸乘客大腿。（圖／網友Yen Pei授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲喵手伸出籠子偷摸隔壁乘客。

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這段鹹貓手影片被上傳後，不到1天就吸引2萬人按讚，也有不少網友逗趣留言，「我全身都準備好了，來騷擾我吧」、「被這種痴漢貓摸我願意！」、「電車痴喵～快抱緊處理」、「第一次這麼想被騷擾」、「太誇張了這種變態要嚴懲～」、「喵：請幫忙叫我家鏟屎的起來不要睡覺」、「還玩遊戲...當然要先玩貓阿」、「所謂的毛手毛腳」。

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關鍵字： 貓咪電車捷運騷擾變態偷摸毛手毛腳台北捷運

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