柴犬被罵...秒找「阿嬤牌靠山」討拍　得意跩笑：挖金孫餒





▲柴犬被罵立刻找靠山支援。（圖／網友曾立昂授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

「本汪有靠山，沒在怕啦！」新北市柴犬「里歐(Leo)」這天遭老爸嚴厲訓話，但牠一被罵完竟轉頭找阿嬤討拍，在奶奶寵溺安撫之下，瞬間露出得意的笑容，完全沒有懺悔的意思。這個畫面被把拔拍下後，上傳至臉書社團「柴犬司令部」，柴柴的表情瞬間笑翻不少網友。

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▲柴：我有阿嬤當靠山啦！

把拔曾立昂接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，當天里歐在家門口的地毯亂尿尿，因此將牠抓起來訓話，沒想到才一唸完就跑去找阿嬤討拍求抱抱，最後還露出一臉得意的表情，實在是哭笑不得！事實上，平常里歐被老爸唸時，阿嬤都會幫忙求情，因此汪也最喜歡向「靠山」撒嬌。

▲汪汪非常會玩「接球」遊戲。

里歐目前快5個月大，個性調皮搗蛋，卻非常地聰明，現在已學會不少基本指令，玩「你丟我撿」的遊戲也沒問題，不過汪有時玩到發瘋就會把指令通通忘掉，讓人有點無奈。同時Leo也是個愛吃鬼，家人還特地買了「吃貨」領巾，配戴起來相當可愛。





▲里歐配戴「吃貨」領巾認證貪吃個性。

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里歐得意笑容的照片被上傳後，立刻引來不少網友逗趣留言，「阿嬤抱偶你想怎樣！」、「超會撒嬌，而且還要找對人」、「我有阿嬤罩我哼哼」、「柴：欸，你擦乾淨了沒？」、「竟敢罵阿嬤的寶貝」、「挖係阿嬤的金孫餒」、「柴寶真的很會找靠山」。

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