貓狗兔都變「藍色小精靈」　工廠失火「藍碳粉」隨風飄

Blue ink powder covers everything in sight in a fire in #Clacton https://t.co/oV1BNsAAo8

Professional dog walker Chrissie Augrandjean told @kathmelandri @BBCEssex of her disbelief pic.twitter.com/J0RiyKqfIv — BBC Essex (@BBCEssex) 2019年2月2日

寵物小組／綜合報導

英國埃塞克斯克拉克頓(Clacton)最近出現藍色貓咪、狗狗甚至兔兔，原來一處碳粉工廠起火，雖然火勢1小時內控制，但藍色碳粉已隨著風飄散附近，讓附近許多動物都染色了。

遛狗褓姆Chrissie Augrandjean表示，她到和住家反方向的一名客戶家，發現3隻狗狗的毛被「藍色挑染」，另外2隻白貓也變成不折不扣的「藍貓」，「連她家的沙發、衣服，甚至是她的頭髮都有藍色痕跡，消防員跟我們說只要清洗就能洗掉無礙健康，但其他鄰居說很難洗。」

另一名住戶Jasmine Rawlins表示，當時她家2隻兔兔在院子放風，「牠們現在也變成藍色的，我真的傻眼，想擦又擦不掉！」連動物都遭殃，更別說附近的房子、屋頂、籬笆和植物，到處都能看到藍色。

消防員表示，當時火勢延燒到8袋碳粉，「這種粉末是無害的，但是洩漏的確影響了周遭環境。」他們在工廠周圍挖了一條溝渠，並用沙子填充，阻止碳粉繼續外洩。」