行李傳怪聲！1月大花豹寶寶「被塞塑膠籃」泰國走私到印度

▲1個月大的小花豹被塞在塑膠籃裡，從泰國走私到印度。（圖／翻攝自法新社，下同。）

寵物小組／綜合報導

印度清奈國際機場（Chennai International Airport）昨天（2日）查獲一起動物走私案件，45歲男子Kaja Moideen從泰國入境，但他步伐忙亂、神色慌張，行李更傳來奇怪聲響，引起機場安檢人員的注意。打開行李竟然發現裡面裝有1隻1個月大的小花豹，目前已將牠送至動物園安置。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲小花豹看起來受到很大驚嚇，一直顫抖。

根據《印度時報》報導，Moideen通過海關時走得很快速、舉止怪異，行李箱裡面更傳來陣陣躁動聲響，引起安檢人員注意。當他面對種種的詢問卻避重就輕、言詞閃爍，眼睛不斷飄移，直到打開行李箱檢查，才驚覺有異，其中一個粉紅色的塑膠籃中，竟塞進了1隻年幼花豹寶寶，企圖走私到印度。

▲獸醫餵食花豹寶寶。（圖／翻攝自《印度時報》）

安檢人員立刻請專業人士前來處理，獸醫檢查後，確認該個體是一隻幼年母花豹，牠的體重約莫1.1公斤，身長約54公分，以1個月大的孩子而言，體型和身材都發育良好，但是經過被塞進行李的飛行折磨，看起來受到很大驚嚇、不斷顫抖且虛弱。

根據《BBC》報導，花豹寶寶目前已被安置在清奈當地的Arignar Anna動物園（Arignar Anna Zoological Park），相關單位也已經對Moideen拘留並展開調查，釐清這次事件是否涉及更大規模的國際動物走私集團。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



▼更多精采影音