母雞呆坐馬路中間驚險被撈起　每周下蛋5次報答救命恩

▲幸運的Buk buk現在有疼愛牠的家人。（圖／翻攝自Bird Vet Melbourne）



寵物小組／綜合報導

澳洲墨爾本一隻搭白母雞坐在馬路上，一名女子和友人開車經過，趕緊把她抱上車，就這樣養在家裡了。女子和丈夫Adam把母雞取名Buk buk，而現在母雞每周會下5顆蛋給牠們吃，網友都說這是「雞的報恩」。

粉絲專頁Bird Vet Belbourne分享了這個故事，獸醫表示，飼主帶著Buk buk來檢查身體，才聽說了這個有趣的故事。飼主表示，Buk buk當時蹲坐在馬路中間的白線上，「我的朋友Peter快速回轉，而我趕在車子來之前把母雞抱起來。」他們把母雞安置在一個盒子裡放在後座，最後母雞跟著女主人回家了，「我們猜測雞是從屠宰車上面掉下來的。」

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Bukbuk現在享有整個後院，有時候也會進到屋裡在沙發上一起看電視，牠總是跟在主人腳邊，聽到有人回來了，還會坐在門前等著，就像是狗狗一樣，最有趣的是牠每周會生5個蛋讓主人享用。

網友們看到這個故事都覺得很可愛，感謝飼主救了母雞，「牠多幸運被你們及時救起，難怪每周都生蛋作為回報。」獸醫也說，「這些小生命出生就是為了成為人類的食物，從來沒有看過陽光、不曾在草地上走，但這個故事讓我再次願意相信人性本善。」