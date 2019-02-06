拉不拉多姐妹花「合力開門」討救兵　救回中風瀕死女主人

▲2隻大狗非常聰明、機靈的救回主人一命。（圖／翻攝自Facebook／Maureen Hatcher）



國際中心／綜合報導

美國佛羅里達州有2隻拉不拉多「英雄」，牠們的主人海契（Maureen Hatcher）去年12月3日突然在家中風倒地，當時21歲的孫子剛好外出，家裡沒有其他人，2隻機靈的狗狗見情況不對勁，就合力打開大門衝到鄰居家討救兵。所幸有愛犬們及時救援，62歲的海契才能快速被人發現並急救，順利撿回一命。

據《每日郵報》報導，這對拉不拉多姐妹花叫貝拉和莎蒂（Bella and Sadie），體型巨大卻有著細膩的心思。事發當天，海契洗完澡後無預警的中風，躺在地上動彈不得，只能用僅存的力氣向愛犬求救。

2隻狗狗很快就意識到事情嚴重性，跑到隔壁對著鄰居納斯波里妮（Alexandra Naspolini）狂吠，顯得相當急促、不安，好像是在說「快救救我主人！」當時鄰居坐在家門口悠閒的喝著咖啡，聽到2隻狗發出從沒見過的焦慮叫聲，便隨著牠們引導順利進入海契家中。

▲2隻狗狗發現海契不對勁，立刻自行開門，並跑到鄰居納斯波里妮家門外求救。（圖／翻攝自每日郵報／YouTube，下同）

納斯波里妮不斷呼叫都沒人回應，她轉頭問狗狗「媽媽在哪裡？」隨後2隻狗著急的把她帶到主人床前，才發現海契出現中風跡象，全身無力、說話困難且意識不清，她馬上報警並叫救護車。

▲納斯波里妮在狗狗的引導之下，進入海契家中，發現海契的狀況立刻報警與叫救護車。

幸好海契及時獲救，住院3天後就恢復穩定，可以和2隻寶貝一起回到家中。她表示，自己平時的生活很規律，會在固定時間把前門給鎖上，不過意外那天，她還沒來得及去鎖門就已經先倒地了，也正因為如此，2隻愛犬才能自行開門求救，「有2個小天使拯救了我，我真的非常幸運。」