52北極熊遊蕩闖民宅　 俄新地島「進入緊急狀態」

▲北極熊受氣候變遷影響，成為瀕臨絕種的動物。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

寵物小組／採訪報導

俄羅斯位於北冰洋的群島新地島（Novaya Zemlya islands）近日頻傳北極熊進入住宅，讓家長嚇到不願意讓孩子去上學，當地政府宣布「進入緊急狀態」，並且採取更加積極的手段來防止遭攻擊。「人熊衝突」越演越烈，應是肇因於氣候變遷的影響，迫使這些動物轉向陸地覓食。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

根據《BBC》的報導，新地島最主要人類居住地盧希亞灣村(Belushya Guba)附近大約有52頭北極熊活動，其中6到10隻長期定居於境內。行政首長Vigansha Musin提到，他從1983年就來到此地，卻從來沒有看過這麼多北極熊。

南北延伸長達數百公里的新地島，有一半區域位在北極圈內，每年有大半時候都是大雪紛飛，由於北極熊越來越多，當地工人都必須搭乘特別的交通工具前往上班地點。Belushya Guba的副首長Alexander Minayev也表示，「居民恐懼地離開家園，日常生活節奏被擾亂，家長根本不願意讓孩子去上學。」

▲北極熊棲地生態改變，被迫轉往人類居住的陸地覓食。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

近幾年來氣候變遷、冰山融化等問題越來越嚴重，北極熊的棲地也被破壞，牠們因此被迫改變習性，轉往人類居住的陸地覓食。但是，政府禁止射殺這些「瀕危物種」，讓牠們的野性漸漸鬆懈，對於巡邏警員、警告訊號，甚至槍聲都沒有警覺心，居民也難以威嚇、自保。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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