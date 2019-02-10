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立耳巨貓趴窗流口水！拍肩哀怨轉頭　6萬網秒笑瘋：一眼認錯

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▲▼「立耳巨貓」趴窗流口水！哀怨轉頭　6萬網秒笑瘋：你哪位？（圖／翻攝自臉書汪喵小事）

▲秋田犬、大橘貓傻傻分不清XD（圖／翻攝自臉書汪喵小事）

寵物小組／綜合報導

差點以為是有肥胖基因的橘貓現身！日前一名網友分享一段逗趣的影片，內容中一隻巨無霸的橘白貓，身體傾斜，肉球扶在窗台外面，歪頭看著店裡用餐的客人，立起耳朵微微炸毛，眼神透露出滿滿的渴望，背影就是隻貪吃橘貓。好笑的是，當牠一轉頭露出真面目，瞬間讓6萬多名網友笑噴，直呼「第一眼就認錯！」

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臉書粉專「汪喵小事」日前分享這段影片，只見一隻橘白色的大貓咪立起耳朵，露出渴望的眼神，歪頭站在窗戶外面，尾巴放鬆的搖擺，整整10幾秒的時間，望著拉麵店流口水，從後腦杓看，完全就是隻想討食的大胖橘。直到主人前去拍肩「濃濃，轉過來一下～」，一回頭才發現其實是隻秋田犬！面露哀怨的眼神彷彿在說，「我也好想吃一口喔！」，激似貓咪的背影讓人忍不住嘴角失守。

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許多網友看完都把秋田犬的背影誤認成是貓咪，紛紛留言笑說，「我也以為是貓！」、「裡面的工讀生出來」、「轉頭臉超哀怨的XD」、「原來狗狗的尾巴也有直的時候」、「我還在想說有那麼大隻的貓嗎？」、「？？？安安你哪位」、「喵喵乖乖來吃罐...啊！原來是狗狗啊～」、「拍肩還把牠嚇一跳」、「差點就開貓罐頭給牠吃了」。

關鍵字： 千田犬立耳背影

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