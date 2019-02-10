桌前吃飯…自動長出「腋下靈」無辜大眼求聞香：我也要

▲狗奴們都知道，只要在家吃飯，就會長出腋下靈。（圖／網友Celine Cheng提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

寵物小組／綜合報導



米格魯「多多」這天在家聞到好香的味道，原來是主人正坐在桌子前面吃飯，牠趕緊跑過去「刷存在感」，從媽咪的腋下硬擠、硬鑽，最後露出一顆大頭，用無辜的雙眼撒嬌，就是想要吃一口。狗狗這副可愛模樣，也讓飼主Celine Cheng笑得發文，「在我們家，只要坐在客廳茶几吃飯，腋下就會長出米格魯……超神奇！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

照片中，「多多神探」出動了，從Celine Cheng腋下探出靈敏又溼潤的鼻子，對著空氣嗅呀嗅，立刻找到香噴噴的食物。貪吃的米格魯決定使出渾身解數，一邊磨蹭撒嬌，一邊鑽進主人的臂彎，水汪汪的雙眼帶著閃亮光芒，就像是在「求聞香」，想要蹭一口飯吃。

Celine Cheng將這神秘又有趣的「定律」，分享到「有點毛毛的」，引起近3000名狗奴共鳴，大家紛紛留言交流家中汪汪變身「腋下靈」的可愛模樣，「我家的是長在胯下」、「吃不到還會生氣汪汪叫！」、「所以都只能選高的桌子吃飯。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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