頭胎難產48小時！　新加坡長頸鹿明星「露西」剖腹母子俱亡

寵物小組／綜合報導

新加坡野生動物保護區一隻雌性長頸鹿明星「露西」頭胎難產，奮鬥48小時仍無法自然分娩，獸醫師嘗試以剖腹取出胎兒，但露西在進行手術期間心跳停止，搶救10幾分鐘仍回天乏術，母子俱亡。粉專於5日晚間發布死訊，許多網友得知消息相當難過，紛紛和喜愛多年的動物園明星道別。

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根據外媒報導，野生動物保護組織WRS(Wildlife Reserves Singapore)在臉書發布消息，14歲的母長頸鹿首次懷胎，全國民眾引頸翹望小寶寶的誕生，經過15個月的孕期，終於在上周進入生產期，工作人員希望採取自然分娩的方式，讓露西誕子。但是經過48小時的觀察，露西仍未順利生子，獸醫師只好剖腹取胎。

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胎兒在母體停留過久，存活率幾乎為0，經過仔細考量，獸醫決定進行手術將取出胎兒，但是長頸鹿身體構造複雜，進行手術是一件極為困難且充滿風險的事情。遺憾的是，手術過程中露西心臟驟停，搶救10幾分鐘仍回天乏術，當地晚間7點宣告死亡。

WRS指出，看護露西的獸醫和工作人員過去幾個月均密切觀察牠的健康狀況，沒想到還是發生憾事，全體人員都感到相當難過。

悲傷的消息也在粉專《Wildlife Reserves Singapore》PO出，許多喜愛露西的網友紛紛留言表達不捨，「安息吧，媽媽露西和寶貝，這是如此悲傷的結局QQ」、「希望你們在天堂能好好的」、「謝謝醫療團隊，相信你們也已經盡力。希望你們能從這次經驗中，獲得更多動物懷孕相關經驗。」、「露西你一定是個勇敢的媽媽」、「天啊～聽到這個消息令人難過。」