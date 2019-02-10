ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

頭胎難產48小時！　新加坡長頸鹿明星「露西」剖腹母子俱亡

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

 

寵物小組／綜合報導

新加坡野生動物保護區一隻雌性長頸鹿明星「露西」頭胎難產，奮鬥48小時仍無法自然分娩，獸醫師嘗試以剖腹取出胎兒，但露西在進行手術期間心跳停止，搶救10幾分鐘仍回天乏術，母子俱亡。粉專於5日晚間發布死訊，許多網友得知消息相當難過，紛紛和喜愛多年的動物園明星道別。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

根據外媒報導，野生動物保護組織WRS(Wildlife Reserves Singapore)在臉書發布消息，14歲的母長頸鹿首次懷胎，全國民眾引頸翹望小寶寶的誕生，經過15個月的孕期，終於在上周進入生產期，工作人員希望採取自然分娩的方式，讓露西誕子。但是經過48小時的觀察，露西仍未順利生子，獸醫師只好剖腹取胎。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

胎兒在母體停留過久，存活率幾乎為0，經過仔細考量，獸醫決定進行手術將取出胎兒，但是長頸鹿身體構造複雜，進行手術是一件極為困難且充滿風險的事情。遺憾的是，手術過程中露西心臟驟停，搶救10幾分鐘仍回天乏術，當地晚間7點宣告死亡。

WRS指出，看護露西的獸醫和工作人員過去幾個月均密切觀察牠的健康狀況，沒想到還是發生憾事，全體人員都感到相當難過。

悲傷的消息也在粉專《Wildlife Reserves Singapore》PO出，許多喜愛露西的網友紛紛留言表達不捨，「安息吧，媽媽露西和寶貝，這是如此悲傷的結局QQ」、「希望你們在天堂能好好的」、「謝謝醫療團隊，相信你們也已經盡力。希望你們能從這次經驗中，獲得更多動物懷孕相關經驗。」、「露西你一定是個勇敢的媽媽」、「天啊～聽到這個消息令人難過。」

關鍵字： 新加坡長頸鹿露西頭胎剖腹

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

高雄魚塭傳哀嚎聲！志工挖1.5公尺地洞　趴地拉出「..

美白貓遇前男友低吼怒哈氣　花1分鐘趕跑對方…秒對鏡..

浪喵躲護欄3天餓到癱軟　霸氣司機收編後「抱腿塞奶」..

偷吃一口「甜味蛋糕」狂嘔！　獵犬搶救8天肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世　飼主不捨道別：你在..

廚房出現4隻神秘異形！　細長尾巴「狂蠕動」...連..

鬆獅散步回家「自動就定位」等擦腳腳　爸驕傲讚：真乖..

好緊張喔！羊咩咩「舉手眼神死」排隊打針　滑下那刻網..

柴柴正坐拍帥照　黃金弟突然湊近擋鏡頭「尾巴狂搧11..

不想上學低落逛校園　校犬可樂「貼心舉動」徹底讓她轉..

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：..

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎..

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：..

魚塭傳哀號！志工挖1.5公尺地洞　趴地半身鑽入拉出..

3道具讓貓咪廢毛→貓毛氈　戳戳揉揉變身奴才專屬耳環

姐姐手插鸚鵡「嘎姿窩」去寒　抹茶變身最天然、恆溫暖..

頭過身就過！解析貓鬍鬚5種功能　網點名阿瑪：這項牠..

狗狗跌落12m冰隙困8hr...　奇蹟獲救主人淚崩..

爸爸顧上網沒給點心　柴按鈴討債：別逼我用刑！

玄鳳站餅乾盒熱情跳踢踏舞　表演不忘繞場一圈照顧粉絲

創意慶祝情人節　動物園募集「前任的名字」為最毒蛇命..

團團「射後不理」爽獨居　圓圓成「單親媽」顧圓仔

桌前吃飯…自動長出「腋下靈」無辜大眼求聞香：我也要

從越南餐廳救下鴨仔蛋…幾周後破殼「金鴨母」　她每天..

小白鷺腳踩「神級+9坐騎」漂渡水面　網笑：仙氣感十..

英國黑猩猩搬到德國遭霸凌　被扯手、圍毆…耳朵破一角

貓咪雪地凍僵大哭！　神隊友拖回狗屋「讓床取暖」：你..

頭胎難產48小時！　新加坡長頸鹿明星「露西」剖腹母..

屬於浪浪的「生活日記」　用眼神道盡哀傷、厭世與生活

導盲犬薩普雪夜擋車斷腿救主人　日「三腳汪銅像」藏洋..

《萬象物語》春節活動開跑　龐SP、荷絲緹雅SP賦魂..

春節連假六福村破10萬人次　加碼40歲壽星、結婚4..

創意慶祝情人節　動物園募集「前任的名字」為最毒蛇命..

情場得意、財運大好　2019總能事半功倍的5個生肖..

在地人推薦美濃超便宜冰果室！吃冰也吃進滿滿懷舊味

團團「射後不理」爽獨居　圓圓成「單親媽」顧圓仔

特／腿庫妹追夢故事，越胖越紅！　「我是凡凡，我姓焦..

手遊《仙境傳說》與《福音戰士》合作　碇真嗣、綾波零..

快訊／受機師罷工波及　華航明飛海口、廈門航班取消

台中大雅出口3車追撞回堵1km　高公局連假最終日國..

寵物動物熱門新聞

困1.5公尺地洞哀號　動保救5..

美白貓路遇前男友氣到低吼哈氣

浪喵躲護欄餓昏　被收編後…抱腿..

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

鬆獅散步回家自動就定位等擦腳腳

羊眼神死排隊打針　笑爆18萬網..

柴正坐拍帥照　黃金尾巴狂搧11..

不想上學　校犬貼心舉動讓她轉念

日曆停在4月　老狗守空屋等主人

鸚鵡保暖大作戰！低於20度就會..

貓死不進籠！她用紙箱偽裝輕鬆騙..

喵大姐不歡迎新成員　7天後劇情..

讀者迴響

熱門新聞

困1.5公尺地洞哀號　動保救5..

美白貓路遇前男友氣到低吼哈氣

浪喵躲護欄餓昏　被收編後…抱腿..

偷吃蛋糕狂嘔！　獵犬肝衰竭身亡

星際異攻隊「火箭浣熊」清晨離世

4隻異形入侵廚房！細長尾巴「狂..

鬆獅散步回家自動就定位等擦腳腳

羊眼神死排隊打針　笑爆18萬網..

柴正坐拍帥照　黃金尾巴狂搧11..

不想上學　校犬貼心舉動讓她轉念

日曆停在4月　老狗守空屋等主人

鸚鵡保暖大作戰！低於20度就會..

貓死不進籠！她用紙箱偽裝輕鬆騙..

喵大姐不歡迎新成員　7天後劇情..

阿公阿嬤餵上癮　抽屜塞滿貓孫食

最新影片

更多

兩汪圍爐中不甘寂寞柴硬卡空隙...　屁股喬好一坐：94要擠你們中間！

捷運驚見癡漢喵！ 「毛手」偷摸隔壁大腿：給虧嗎？

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

魚塭傳哀號！志工挖1.5公尺地洞　趴地半身鑽入拉出5脫水幼犬

3道具讓貓咪廢毛→貓毛氈　戳戳揉揉變身奴才專屬耳環

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面