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他花339萬元「狩獵奇獸」…美漁獵局認合法　理由：有助於保育

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▲▼美國獵人花11萬美元買許可證，只為狩獵巴基斯坦國寶捻角山羊。（圖／翻攝YouTube／Adam Mayo Hunter）

▲美國獵人花11萬美元買許可證，只為狩獵巴基斯坦國寶捻角山羊。（圖／翻攝YouTube／Adam Mayo Hunter）

 國際中心／綜合報導

美國富豪獵人哈倫（Bryan Kinsel Harlan）日前花費11萬美元（約新台幣339萬元）取得許可，赴巴基斯坦喜東北部馬拉雅山區狩獵，獵殺一頭珍貴的捻角山羊，引發當地反彈。巴基斯坦輿論質疑，為何法律無法禁止狩獵這種珍稀國獸，但巴國當局和美國漁獵局均將此狩獵行為視為合法。

《華盛頓郵報》報導，上個月，分別有3名美國籍獵人，到巴基斯坦的吉爾吉特-巴爾蒂斯坦（Gilgit-Baltistan）獵殺被當地人視為「國獸」的捻角山羊。巴國媒體上周刊出其中一名獵人與「戰利品」的合照。

捻角山羊原生於巴基斯坦、印度和阿富汗境內的喜馬拉雅山區，過去數十年來數量不斷減少。捻角山羊的羊角呈現獨特的螺旋狀，成為盜獵人心目中的夢幻逸品，加上欺地開發和軍事活動，到了2011年，估計捻角山羊的數量只剩下2500隻，被列為瀕臨絕種動物。

《華郵》指出，巴國動物保育當局為了籌集資金，每年允許外國獵人繳交大筆規費，獵殺12頭雄性捻角山羊。這些資金大部分都用來分發給當地居民，鼓勵他們不要參與盜獵，少部分則交給野生動物保育機構。這種保育作法似乎正發揮作用，捻角山羊的數量也逐漸增加中。2015年，國際自然保護聯盟已經將捻角山羊從「瀕危」類別中移除，改歸類為「近危」。

事實上，就連美國漁獵局也鼓勵這類「戰利品狩獵」，並且允許獵人將捻角山羊的巨角帶回美國收藏。不過，巴基斯坦在生態保育的作法上頗有疑慮，例如官方禁止捕獵「翎頜鴇」鳥類，卻又允許卡達或沙烏地的王室成員狩獵。2014年，一名沙烏地阿拉伯王子取得獵捕100隻翎頜鴇的許可，最終卻射殺了2000隻。

在其他國家，將「戰利品狩獵」當做保育動物的手段，最後有可能適得其反。例如澳洲也曾允許獵人繳交高額費用射殺特有動物袋狼，最終導致袋狼滅絕。不過在巴基斯坦，這種策略似乎取得某種不尋常的成功。

擔任哈倫嚮導的當地獵人烏拉（Tabarak Ullah）則認為，向國外獵人收取高額許可費用，資金可用於協助改善當地衛生、教育和動物保育。烏拉向《華郵》表示，「不光是打獵的問題。動物的數量正在增加，而這些獵人大多是百萬富豪，他們回去後可以告訴全世界，巴基斯坦是個安全的地方」。

烏拉提到，在2001年911事件發生後，巴基斯坦觀光業面臨雪崩式下跌，如今受惠於獎勵狩獵，越來越多的觀光客正在回流。在一段影片中，美國富豪獵人哈倫也對著鏡頭表示，歡迎其他美國人加入他的行列，又稱巴基斯坦對觀光客而言是個安全且和平的地方。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

關鍵字： 捻角山羊戰利品狩獵

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