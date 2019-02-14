機車上睡翻！宿醉臉小黃「懸空曬逆天長腿」　網笑：想撿屍

▲小黃狗趴在機車上睡翻，逆天長腿超誘人。（圖／網友I'am Ian授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

只有更狂沒有最狂！日前一名網友分享老家狗狗的奇異睡姿，只見一隻米克斯「喇ㄈㄞˋ」橫躺機車腳踏墊，由於體型較大，下半身懸空呈現「直角」，身體像水做似的，順著車子的弧度溢出來，曬出逆天長腿，眼睛緊緊閉上睡到超忘我，一臉「還在醉」的表情瞬間讓網友忍不住直呼，「手刀衝去撿屍啦！」

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飼主表示，4個月的喇ㄈㄞˋ是個活潑的女孩，原本是別人家不要的2隻兄妹，後來被爸媽領養帶回花蓮的老家飼養，從小就展現出各種奇葩睡姿，「當時是過年回家，我正要騎車去買醬油，看到喇ㄈㄞˋ蠢蠢的睡姿覺得超萌超好笑，又捨不得移開牠，想說先拍下來再說，買醬油的事，就不是很急了（只有媽媽覺得急XD）」。

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▲喇ㄈㄞˋ是個4個月大的小女生，常做出許多蠢萌舉動。

事後飼主將影片分享到「米克斯傳奇」，許多網友看完紛紛被狗狗的睡相給笑翻，「怕你偷跑出去沒揪牠」、「守著機車才能隨時跟車」、「這是隨時都準備可以出門的意思XD」，也有人留言打趣，「看來牠喝很多喔」、「醉漢醉倒路邊的睡姿」、「這個應該是醉倒了」、「確定是睡覺嗎？ 暈倒了吧」、「這睡姿太神了」、「這樣會被撿屍」、「性感的美腿」。



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