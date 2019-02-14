開監視器驚見「老皮貓」問號臉探頭　爸萌暈：好難專心上班

▲打開攝影機看到巨大貓頭。（圖／有點毛毛的／網友勁勁霆提供，下同）

寵物小組／綜合報導

打開鏡頭就被萌到不要不要的！日前一名網友分享上班時看的小確幸，這天他心血來潮打開寵物監視器，馬上就看到一對貓耳朵好奇湊過來，不管攝像頭轉到哪，眼睛就跟到哪，全程用「鞋貓眼神」逼視，讓爸拔看了當場萌暈，忍不住打趣的說，「不要一直看攝影機！這樣我無法上班」

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網友勁勁霆在臉書公社團「有點毛毛的」貼出影片並寫道，「自從裝了可轉頭攝影機，老皮就對它很有興趣，會不會哪天發現小米在地上啊...」影片中，一隻臉上有鬍子印記的貓咪「老皮」看到攝像機在轉動，馬上跑到面前觀看，露出萌萌的大眼，還不時伸手撥弄鏡頭，可愛的畫面全被另一頭的爸拔錄下來。

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許多網友看完紛紛留言笑說，「牠的臉長的好好笑，真的是老皮臉」、「貓咪看得好認真喔～」、「萌翻天」、「一種貓咪發現新玩具的概念」、「覺得貓咪遲早會把小米打下去地上」、「忍不住一直重複看」、「超可愛！整個笑翻」、「工讀生快出來不要再躲了」、「趕快說話嚇嚇牠」、「喵：人類想監視我沒那麼容易」。

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