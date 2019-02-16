阿金喜迎「新妹妹」　飛奔猛盯偷聞屁屁：來陪我玩～

寵物小組／綜合報導

乖巧懂事的阿金面對家中來了「新成員」會是甚麼反應呢？黃金獵犬Ranger看見主人抱著小阿金，就飛快地跑上前，不停抓著主人的褲子，睜大眼睛盯著同樣身為阿金的妹妹，還不停地朝牠聞來聞去，興奮歡迎毛成員的模樣也融化不少人的心。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲Ranger參加「阿金派對」，和別家毛孩們和平相處。

本來家中只有Ranger，後來主人看牠喜歡和其他狗狗親近，於是又帶了小小毛孩Scout回家。Ranger看見把拔手裡有一團「金毛」，興奮地衝上前去，狂抓把拔褲子，搖著尾巴撒嬌好奇地聞著「新成員」，瞪大眼睛的表情像是在說，「牠是誰？為什麼被抱著呢？我也要看啦。」盛情歡迎新朋友的樣子，也讓網友忍不住說「So sweet～」。

▲阿金Ranger不停聞著Scout的屁屁。（圖／翻攝自Instagram@ruff.ranger）

想要讓家中再添一個「毛成員」，除了要評估自身經濟能力可以負擔外，毛孩要熟悉新成員其實需要花一段時間，也要確定牠是否能接納同伴。2隻阿金相處一陣子後感情融洽，除了會一起在野外跑步，在家也喜歡黏著對方，大小毛孩趴在一塊就像爸爸和小孩，溫馨又甜蜜的模樣也讓不少網友留言，「2隻都好想要喔！太可愛。」、「好甜蜜」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）



▲Ranger和Scout感情融洽，鼻子對鼻子表示「親近」。



更多精彩內容：