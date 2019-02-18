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給牛灌酒壯膽迎敵！　飼主慘遭撞飛數公尺....癱軟倒地身亡

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▲▼ 貴州劍河縣舉辦鬥牛，主人灌愛牛酒，增添士氣，結果反遭撞死。（圖／翻攝梨視頻）

▲ 鬥牛一主場後，直接把前方的主人活活撞死。（圖／翻攝梨視頻，下同。）

大陸中心／綜合報導

貴州劍河縣先前舉行新春傳統鬥牛民俗活動，一名飼主為了幫自己的愛牛壯膽、增添士氣，於是在開賽前給牠灌了一些酒，結果牛一出閘門就直接把主人撞飛數公尺遠，當場身亡。

根據《梨視頻》報導，在大年初三時，久仰鎮舉行鬥牛民俗活動，吸引大批民眾圍觀欣賞。但從影片中可以看到，當時發酒瘋的鬥牛在出閘門後，直接衝向前方的倒楣主人，活活把他撞飛數公尺遠。一旁的民眾看見飼主癱軟在地上後，原本想上前救援，但仍然畏懼於鬥牛帶來的死亡威脅。

▼ 鬥牛直接把飼主撞飛數公尺遠，嚇壞場內其他民眾。

▲▼ 貴州劍河縣舉辦鬥牛，主人灌愛牛酒，增添士氣，結果反遭撞死。（圖／翻攝梨視頻）

▼ 有人見狀後想上前救出飼主，卻受限於一旁的鬥牛。

▲▼ 貴州劍河縣舉辦鬥牛，主人灌愛牛酒，增添士氣，結果反遭撞死。（圖／翻攝梨視頻）

▼ 發瘋鬥牛找到其他目標，開始追逐場內的另外一隻鬥牛。

▲▼ 貴州劍河縣舉辦鬥牛，主人灌愛牛酒，增添士氣，結果反遭撞死。（圖／翻攝梨視頻）

接下來，可以看到場內民眾慌張地躲避鬥牛的攻擊。但鬥牛似乎找到更好的目標，開始與場內的另外一隻鬥牛完著你追我跑的遊戲。不幸的是，在這場鬧劇落幕後，牛飼主因為身受重傷，當場身亡。

對於鬥牛釀成的悲劇，許多網友表示，「為甚麼要灌酒啊」、「喝多了耍酒瘋」、「好擔心鬥牛會不會被殺了做菜」、「可能會被賣掉」、「瘋狂的鬥牛」、「國外的奔牛節每年都有死傷，照樣年年火爆，這就是人性」。

關鍵字： 鬥牛貴州劍河縣久仰鎮發酒瘋

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