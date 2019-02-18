聖上照鏡子大開飛機耳！　邊吃邊對「牠」哈氣超忙：想搶糧？

▲貓咪邊吃飯邊對「鏡子敵人」哈氣。（影／網友汎汎糰授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

大膽！想搶朕的食物？台南喵皇「弟寶」這天在吃飯時，竟看到有隻跟自己長相十分相似的喵在前方，由於擔心對方要來搶飼料，只好邊吃飯邊哈氣，想要嚇跑敵人，忙碌的模樣十分逗趣。飼主將這段影片上傳至臉書社團「愛貓聯盟」，瞬間笑翻不少網友。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲弟寶有混到暹羅貓的基因。



從影片中可以看到，弟寶正在享用美味餐點，沒想到前方竟然出現「敵人」，擔心對方會搶走自己的食物，因此咬沒幾口飯就張大嘴巴哈氣，哈完再繼續咀嚼，動作不斷循環重來，再加上超平的飛機耳，可見牠真的很不開心！媽咪對此笑說，「長這麼大終於發現自己是貓了？還邊吃飯邊跟自己生氣。」事實上，弟寶就是個貪吃的小傢伙，之前沒看過鏡子，才會誤會有「別人」要來搶東西！

▲弟寶有著一張黑臉，看起來不好惹。

弟寶目前才7個月大，曾經在街頭流浪過，因此特別保護自己的食物。所幸遇到好心人將牠安置送養，最後來到一個溫暖的家，因為貪吃的個性一下就適應新家環境，不過目前仍不太敢跟貓哥哥太親近，只敢在一旁觀察哥哥的舉動。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲弟寶在家越來越玩得開。

弟寶對自己哈氣影片上傳後，引來不少網友逗趣留言，「太可愛了吧！以為是後製弄得」、「長了一副自己看到都害怕的臉」、「今天終於看清自己」、「吃飯很忙耶」、「牠可能以為自己是狗」、「這隻醜貓是誰啊啊啊」、「喵：誰？幹嘛學我，出來輸贏啊」、「生氣還是不忘要吃飯」。

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