美貓堆疊發抖被當垃圾「整籠棄工廠」　台南動保抓到人罰6萬

▲貓咪被棄置工廠外面，神情十分緊張。（圖／台南市動保處提供，下同）

寵物小組／綜合報導

毛小孩是永遠的家人，愛牠就要一輩子不離不棄！台南市動保處接獲通報，安定區一間工廠，幾隻貓咪遭到不明人士棄養到廠區外，堆疊在狹窄的籠子害怕發抖，隨後派遣動保員接回安置。飼主這樣沒有愛心與良心的行為，讓動保處的同仁十分的憤慨，積極追查棄養案件，終於循線找到飼主，開罰6萬元以示警惕。

台南市動保處於2018年8月接獲通報，安定區一間工廠人員表示廠區遭不明人士棄養數隻貓咪，立即請專員前往救援，只見幾隻貓被關在籠子，上層用薄紙板蓋住，因為空間不足和外在環境改變，情緒顯得緊張，互相依偎在一起發抖。籠內雖有放置飼料，但空間太過擁擠，牠們根本不敢進食，散落一地。所幸工廠人員發現得早，貓咪健康狀況並無大礙。

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▲▼動保處依照警方提供監視器畫面，找出棄養者的車牌號碼抓到人。

動保員經過訪視工廠並取得相關棄養時間及錄影資料，並透過警方協助，於棄養路線必經道路取得明確車牌號碼，後經訪談棄養者也承認棄養行為。身為飼主卻未盡到負責及照養的責任，隨意棄置寵物，動保處依法開罰6萬元給予棄養者警惕。

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動保處呼籲，民眾在飼養毛孩前，應先自我評估是否適合擔任飼主，如經濟能力是否許可、飼養毛孩品種是否適合家中環境、家人是否支持、有無充足時間陪伴毛孩、對毛孩是否有飼養的耐心、向公立動物之家認養毛孩或向合法寵物店購買毛孩，確認各項條件都能符合後，再來擔任飼主，飼養毛孩不是兒戲，養他是一輩子的承諾，終身不離不棄，並記得帶毛孩至動物醫院，由專業獸醫師評估是否需要施行絕育手術。



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