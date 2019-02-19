最強保護色！貓頭鷹「融在樹上」　網崩潰：根本找不到...

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▲▼英國郵差保羅拍下的「貓頭鷹偽裝照」讓網友們找到脫窗。（圖／記者陳妙津攝）

▲英國郵差保羅拍下的「貓頭鷹偽裝照」，讓網友們找到脫窗。（圖／翻攝自推特／@silkywatcher

實習記者陳妙津／綜合報導

英國郵差保羅（Paul Beech）12日在網路上傳一張「貓頭鷹照」引起熱議，因為從照片中看起來，只有光禿禿的樹幹，卻找不到貓頭鷹的蹤跡，讓一眾網友紛紛燃起勝負慾，想把貓頭鷹的蹤影找出來。

據英國《太陽報》報導，55歲的保羅在當郵差之餘，還是名熱愛拍攝野生動物的業餘攝影師。去年夏天他在馬格斯菲特（Macclesfield）的家附近拍攝鳥類，結果發現照片中的貓頭鷹竟與咖啡色樹幹完美融合，要仔細辨認，才能看出小貓頭鷹其實就停駐在照片正中間，半瞇著眼的身影。

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保羅表示，「要拍下這張照片真的不容易，每當牠移動到另一棵樹的時候，我總要再花幾分鐘才能找到，或者有時候移開目光就會找不到，幸好堅持不懈才能紀錄下這珍貴一刻」。他也指出，「這也證明了這些鳥類對環境的優秀適應性。」

照片中的鳥兒是縱紋腹小鴞，體長落在20-27.5公分左右，通常出現於歐洲的溫暖地帶，19世紀時才在英國現蹤。許多網友看到照片後紛紛表示，「我花了一分鐘才找到牠」、「找到有獎品嗎」、「怎麼可能找到啦！」、「這就是為什麼我們很少在戶外看到牠們的原因」。

▼縱紋腹小鴞。（圖／翻攝自維基百科）

▲▼縱紋腹小鴞。（圖／翻攝自維基百科）

關鍵字： Paul Beech英國Macclesfield貓頭鷹縱紋腹小鴞

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