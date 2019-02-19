暖男花光積蓄只為收養200隻浪浪！遭女友怒甩…他堅定：沒動搖過

▲二牛為了收養浪浪在所不惜，感動許多網友。（圖／翻攝自梨視頻）



大陸中心／綜合報導

流浪狗的問題在世界各地都相當嚴重。北京有一名暖男「二牛」，為了救助浪浪，不僅花光自己的所有時間、積蓄，甚至還因此被女朋友甩，但他卻始終對這些「家人們」堅貞不渝，更表示自己「從沒動搖過」。

據梨視頻報導，二牛於六年前來到北京房山區工作，從那時後便開始收養浪浪，這六年來已經收養200多隻了，而現在在養的只有66隻，全部都是自費養的。二牛表示，自從收養這麼多隻浪浪以後，就開始顧及不到很多事，更花光自己所有時間和金錢，當時的女朋友也因為受不了這樣，憤而和二牛分手。

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▲雖然為了浪浪和女友分手，二牛也不後悔。（圖／翻攝自梨視頻）



二牛現在從事的工作是電腦維修業，不惜把所有賺來的錢花在浪浪身上。他說，雖然每天都很累，卻還是為了這些狗活下去、堅持下去，「我愛牠們，是堅貞不渝的那種愛，從來沒有動搖過。」

不少愛心人士都被二牛無私的付出所感動，紛紛想來幫助這些可憐的浪浪，還提供一些棉被、物資，但二牛卻拒絕了這些愛心人士的幫助，因為他認為，「自己的能力還在掌控之中，這些物資就留給那些更需要的人吧。」

和二牛一起收養這些浪浪的楊先生稱，他們真的每天除了睡覺，所有時間都花在這些小動物上。他也期盼表示，「希望小動物保護法能趕快成立，如果所有人都守法地去養這些小動物，就不需要我們這樣的人出現了。」

▲二牛、楊先生與狗狗一起生活，花上自己所有時間和金錢。（圖／翻攝自梨視頻）