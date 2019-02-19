「40cm幼鯊」當菸斗抽...還配兒歌聽　全球網友怒轟：不是人！

▲▼澳洲漁民比利因把幼鯊屍體當菸斗，引來全球網友強轟。



實習記者陳妙津／綜合報導

隨著動保意識抬頭，肆意虐待或侮辱動物都會引起一陣撻伐，澳洲新南威爾斯州漁民比利（Billy Brislane）近日就因此挨轟，他將捕獲的幼鯊屍體當作菸斗嬉鬧，還配上當紅兒歌，狀似洋洋自得地抽起菸來，影片曝光後瞬間惹怒全球網友。

這段短短6秒的影片中可見，比利頭戴「炸魚」字樣的棒球帽，手中捧著一條約40公分的幼鯊屍體，仔細一看卻發現，鯊魚頭部和背鰭後都各插一根金屬管，伴隨著雀躍的《Baby Shark》歌聲，比利從懷中掏出打火機，點燃幼鯊頭頂管中的不明物，接著從另根金屬管猛吸一口後，神情陶醉地吐出煙霧，表情迷離享受，看得出幼鯊內部已被挖空成「鯊魚菸斗」。

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▲▼比利一手捧鯊，一手點火，隨後深深一吸，表情陶醉。（圖／翻攝自YouTube／Lil J Lil J）



影片3日被比利PO在他經營的「油炸魚群」（Fried fishing）粉專上，瞬間引起軒然大波，許多網友認為比利此舉實在太過分，紛紛到粉專痛斥，「人類不應該這樣，鯊魚不是獎品、垃圾，甚至是玩具」、「你該感到羞恥」。

比利則對此辯解，「鯊魚是上周五和朋友們一起在紅樹林捕到的，還在冰櫃裡冰了2晚，確實已經死透了，我只是剛好想到了這個主意，但我不知道這有什麼冒犯到大家的」。而對於有人質疑他是否吸食大麻一事，比利則堅稱那不過是菸草而已，很願意進行藥檢測試是否有毒品反應。

其實比利對於媒體並不陌生，1月時他還曾因為捕獲5頭大公牛鯊，而登上當地頭條新聞，但如今因為「幼鯊菸斗」的影片受到輿論壓力，甚至收到死亡威脅，已非當日PO影片時所能想像的，讓他感到十分無奈，決定此後將遠離社交媒體。

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