喵小偷見大帳篷雪中爬行「鑽縫入侵」　背後真相惹哭10萬網

▲浪貓從遠處緩緩走到帳篷旁。（圖／翻攝自Twitter@ranmaru5555）



寵物小組／綜合報導

日本長野縣上周的天氣最冷到零下3度，最高溫則是在6度左右，許多居民的家門前更是積了不少大雪。有名網友在露營時突然看到附近有隻流浪貓「入侵」自己方才搭好的帳篷，當他走進一看才發現，原來喵星人的尾巴斷掉了，鑽進帳篷裡沒有任何惡意，純粹只是想找個庇護所保身。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Twitter用戶《ranmaru 5555》上周五（15日）PO出一段影片並說道，「當我離開帳篷時，不小心錄到了侵入者的畫面！」影片一開始，該名網友只是在帳篷附近走走、巡視周圍，但是當他轉身時，遠方居然有隻虎斑貓朝著帳篷緩緩靠近，接著往帳篷下方一鑽，爬進了裡面。

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▲虎斑貓的尾巴受傷了。（圖／翻攝自Twitter@ranmaru5555）



原本以為貓咪只是單純爬進帳篷裡，但是仔細一看，牠的尾巴已經斷掉了，末端甚至還看得到鮮血。該名網友見到虎斑貓的傷口，明白了牠躲進帳篷裡只是想找個溫暖的地方休息，於是趕緊將受傷的貓咪送下山，並且帶去鄰近的寵物醫院。

▲受傷浪貓目前的狀況良好。（圖／翻攝自Twitter@ranmaru5555）



2天後Twitter@ranmaru5555上傳一段受傷貓咪的近況，可以看到牠乖乖地趴坐在救命恩人的腿上，不停舔舐著自己的前肢，看起來狀況良好，就連該名網友也和大家表示，「請放心。」影片不到一周便累積將近10萬次的觀看次數，許多人看完都留言表示，「謝謝的善心！」、「那真是太好了」、「還好有遇到你，不然在那嚴寒的天氣牠可能會有生命危險」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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