喵小偷見大帳篷雪中爬行「鑽縫入侵」　背後真相惹哭10萬網

▲浪貓從遠處緩緩走到帳篷旁。（圖／翻攝自Twitter@ranmaru5555）
寵物小組／綜合報導
日本長野縣上周的天氣最冷到零下3度，最高溫則是在6度左右，許多居民的家門前更是積了不少大雪。有名網友在露營時突然看到附近有隻流浪貓「入侵」自己方才搭好的帳篷，當他走進一看才發現，原來喵星人的尾巴斷掉了，鑽進帳篷裡沒有任何惡意，純粹只是想找個庇護所保身。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）
Twitter用戶《ranmaru 5555》上周五（15日）PO出一段影片並說道，「當我離開帳篷時，不小心錄到了侵入者的畫面！」影片一開始，該名網友只是在帳篷附近走走、巡視周圍，但是當他轉身時，遠方居然有隻虎斑貓朝著帳篷緩緩靠近，接著往帳篷下方一鑽，爬進了裡面。
▲虎斑貓的尾巴受傷了。（圖／翻攝自Twitter@ranmaru5555）
原本以為貓咪只是單純爬進帳篷裡，但是仔細一看，牠的尾巴已經斷掉了，末端甚至還看得到鮮血。該名網友見到虎斑貓的傷口，明白了牠躲進帳篷裡只是想找個溫暖的地方休息，於是趕緊將受傷的貓咪送下山，並且帶去鄰近的寵物醫院。
▲受傷浪貓目前的狀況良好。（圖／翻攝自Twitter@ranmaru5555）
2天後Twitter@ranmaru5555上傳一段受傷貓咪的近況，可以看到牠乖乖地趴坐在救命恩人的腿上，不停舔舐著自己的前肢，看起來狀況良好，就連該名網友也和大家表示，「請放心。」影片不到一周便累積將近10萬次的觀看次數，許多人看完都留言表示，「謝謝的善心！」、「那真是太好了」、「還好有遇到你，不然在那嚴寒的天氣牠可能會有生命危險」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）
テントの撮影してたら偶然カメラに不法侵入者が映ってしまいました！！ pic.twitter.com/q10MVV5KRJ— らんつ (@ranmaru5555) 2019年2月16日
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