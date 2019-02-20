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12歲秋田犬遇野火「跳出卡車」走失　流浪101天後奇蹟重逢

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▲▼當地的動物拯救組織「Friends of Camp Fire Cats」PO出重逢照片。（圖／翻攝自Facebook／ Meyer）

▲當地的動物拯救組織「Friends of Camp Fire Cats」PO出重逢照片。（圖／翻攝自Facebook／ Meyer）

國際中心／綜合報導

美國加州北方3個多月前發生野火，一隻名為金斯頓（Kingston）的12歲秋田犬受驚嚇跳出卡車，就此和主人走散。本以為金斯頓再也回不來，但101天後奇蹟降臨，好心人發現牠後連絡上飼主，並送回在天堂鎮（Paradise）的家，主人瓦耶荷斯（Gabriel Ballejos）一見到走失的愛犬，立刻眼淚潰堤並大呼，「牠是真正的勇者，這證明了美國精神的強大！」

據ABC10報導，瓦耶荷斯的女兒馬麗雅（Maleah Ballejos）每晚都說，「爸爸，我們必須繼續尋找金斯頓」，在愛犬走失的這100多天，父女倆心急如焚但從未放棄希望，四處貼尋狗啟事和打電話給各家收容所。

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果然皇天不負苦心人，動保人員黎柏（Ben Lepe）本月16日從監視器中發現金斯頓的身影，但牠體型很大重達34公斤，黎柏怕直接抓住會把牠嚇跑，於是設計一個大陷阱，並順利抓到狗狗，同時也聯繫上主人瓦耶荷斯。

黎柏表示，金斯頓身上有著濃濃的臭鼬刺鼻味，有可能是這段期間都靠補食北美臭鼬維生，「知道牠有進食而且安然無恙真是太好了！」當金斯頓和主人重逢時，全家都難以置信的流下淚水並大呼，「我為寶貝金斯頓感到驕傲！」

關鍵字： 寵物秋田犬KingstonGabriel Ballejos北美要聞

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