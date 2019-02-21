貓皇搭地鐵當自家後宮　肉球霸氣「翻牌」臨幸男乘客

Only in New York City you see a random cat bullying passengers pic.twitter.com/zTqO3kMZXg — Nicholas (@NewYorkNeek) 2019年2月18日

國際中心／綜合報導

美國紐約一隻小黑貓搭上了地鐵，在車廂內四處溜達，從乘客的腳下鑽進鑽出，甚至跳到腿上討摸，到了站更熟門熟路的下車，被網友稱為全世界最可愛「霸王車」乘客。

根據《紐約郵報》報導，18日下午2點，一隻小黑貓在地鐵車廂中遊蕩，好奇的嗅聞乘客，大部分的人都為這個難得的情景感到好笑與有趣，但也有一名女乘客二度被嚇得抬起雙腿，生怕踩到腳下的黑色小生物。網友也分享了一張黑貓跳上男乘客大腿上玩耍的照片，逗樂了車廂內的人們。

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▲貓咪搭上紐約地鐵四處溜達。（圖／翻攝自twitter／@NewYorkNeek）

分享這段影片的網友Nicholas表示，這隻小黑貓在布朗克斯（The Bronx）181街搭乘往南的1號線，在哈林區的125街下車，就像知道自己的目的地一樣。Nicholas也提到，車上許多乘客都想伸手撫摸可愛的小黑貓，但這可不是一隻隨便的貓，大部分的乘客都被貓皇舉起肉球拒絕，「也只有在紐約，你才會看到貓咪霸凌乘客。」