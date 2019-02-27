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美容師「專業手技」洗澡按摩　熟客博美爽瞇眼：金蘇湖～

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美容師手技太專業，博美洗到睡著。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供）

▲可愛的博美犬在美容師的洗澡按摩下，舒服到快睡著。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供）

寵物小組／採訪報導

最近天氣濕冷，不論是溫泉或是寵物美容都擠滿人潮。博美犬「小熊」是《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》的熟客，每次不是跟著主人一同進到店裡挑選飼料，就是來找美容師「敘舊」；這天牠在洗澡時不知道是不是因為太舒服，眼皮似乎越來越重，整個快要睡著啦！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，博美小熊翻出肚皮、四腳朝天的躺在洗澡台上，任由美容師全身按摩，絲毫不抗拒掙扎，反倒是瞇眼享受起來；只見美容師在幫狗狗洗澡的過程中，一手抬起小熊的下巴，另一手從牠的額頭抓到頭頂、再抓到臉頰，最後搓搓肚皮，手法看起來經驗老到，難怪到店裡的每隻汪星人全都拜倒在老師的「雙手」上。

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美容師手技太專業，博美洗到睡著。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供）

▲汪：嗯～真舒服～（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供）

值得一提的是，歡慶《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》搬新家，開幕期間有眾多犬貓飼料買一送一、零食肉乾全面特價，消費滿百且享有1元加價購，數量有限售完為止！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

美容師手技太專業，博美洗到睡著。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供）

▲《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》外觀。（圖／《ETtoday東森寵物雲商店-竹南門市》提供）

【東森寵物雲商店竹南店資訊】

電話： 037-465579

地址：苗栗縣竹南鎮延平路166號

門市營業時間：11:00~22:00

更多精采影音：

關鍵字： 寵物美容師洗澡按摩博美東森寵物雲商店

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