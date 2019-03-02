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3.5公尺巨蟒「脫皮卡住」！獸醫出手幫撕　3分鐘療癒影片曝光

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▲▼3.5公尺蟒蛇脫皮卡住，獸醫出手幫撕。（圖／翻攝Newsflare臉書）

▲3.5公尺蟒蛇脫皮卡住，獸醫出手幫撕。（圖／翻攝Newsflare臉書）

國際中心／綜合報導

南美洲智利一條3.5公尺長的緬甸巨蟒（Burmese Python）最近到了該脫皮的時候，但牠卻遇到一點小麻煩，老舊表皮因為摩擦力不夠而脫不下來。獸醫師看不下去出手相助，親手幫助牠把舊皮脫下，難得畫面全被用鏡頭記錄下來。

根據《每日郵報》報導，這條巨蟒脫皮時遇到一點狀況，獸醫便幫助牠抓住舊皮，蟒蛇則不斷往前蠕動身體，終於將皮完全脫除。拍攝者解釋，這條蟒蛇被放置位置沒有足夠的摩擦力，讓牠難脫去舊皮，因此獸醫才會幫牠抓住舊皮，讓牠能自由又有效率地脫掉沒有用的老廢表皮。

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蛇類終其一生經常會脫去外皮，以擺脫任何可能附著在上面的寄生蟲。蛇脫皮時會逆著粗糙的物體表面反摺鱗片外皮，從頭部先開始脫皮，之後不斷重複摩擦。蛇會利用岩石或樹幹勾住已經鬆開的外皮，一邊移動一邊把半透明白色舊皮從尾巴拉出。

整個脫皮的過程可能長達2週時間，這段時間蛇會停止進食，並尋找粗糙可供摩擦身體的地方。如果蛇無法順利脫去舊皮，很可能會造成牠出現健康問題，甚至有可能導致死亡。

這段3分鐘長的影片曝光後在網路瘋傳，不少網友都覺得看蛇脫皮的過程有種莫名的療癒感，尤其是過程中發出的「嘶嘶」聲，讓人忍不住看到最後。

關鍵字： 緬甸蟒脫皮

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