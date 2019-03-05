一抓致命！「人面鷹身」角鵰堪比美洲豹　一旦鎖定絕對逃不掉

▲角鵰側面非常有殺氣。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

世界上物種千奇百怪，長得「超稀奇」的動物也不少！近日有網友在臉書上分享了這隻名為「角鵰」（Harpia harpyja）的生物，牠的側臉霸氣十足、眼睛炯炯有神，但正面卻有一副「似人的臉」，不少看過的學家都稱牠為「人面鷹身」的怪物。

據Live Science報導，角鵰又稱「哈佩鵰」、「哈比鷹」，是新熱帶界的一種鷹，牠和希臘神話中的「哈耳庇厄」有關，哈耳庇厄是一種人面鷹身的怪物，專門負責把死人帶到冥王哈底斯的面前。角鵰目前也是體型最大、最強壯的老鷹之一，先前有比牠們大50%的「哈斯特鷹」，但現已滅絕。

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▲ 角鵰又稱為「空中的美洲豹」。（圖／翻攝自免費圖庫Pixabay）

角鵰是肉食性的，會主動捕捉獵物，其獵物主要為棲息於樹上的哺乳動物，如蜘蛛猴、長鼻浣熊、樹懶等，有時甚至也能獵捕更大的動物，像是鹿、水豚，牠們的肌肉發達、爪子力度非常強壯，施加壓力可以高達「4.1M帕斯卡」、獵食的時速可以標達「80公里」，鳥類學家也因此稱牠為「空中的美洲豹」。

霸氣又兇猛的角鵰，上身羽毛呈灰黑色，下身則是白色，頭上具有兩個冠，其雄鵰及雌鵰外觀完全一樣，但雌鵰通常比雄鵰還要大，平均體長108公分，翼展闊200公分，重6.5至9公斤；雄雕則是約3.8至5.4公斤。雖然體型巨大，但角鵰在飛行時聲音很小，一旦鎖定目標，對方絕對逃不掉，可以說是「一抓致命」。

▲ 角鵰翼展闊200公分。（圖／翻攝自維基百科）

據了解，目前角鵰受到「砍伐」及「獵殺」所威脅，在巴西，牠們已從大西洋森林中消失，只有在偏遠的亞馬遜盆地出沒。世界自然保護聯盟將角鵰列為「近危」，而《瀕危野生動植物種國際貿易公約》則指牠們已接近「滅絕」的邊緣，而游隼基金會（The Peregrine Fund）指牠們是依賴保護的物種，需要飼養放生及保護棲息地等保育工作。