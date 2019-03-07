嘉義幼貓蜷縮6樓外樑！他半身懸空神救援...驚險1分鐘曝光

寵物小組／綜合報導

嘉義市動物守護協會日前接獲通報，一隻7個月大的虎斑貓受困於高樓外樑，理事長帶著志工前往現場，準備網子與工具，半身懸空在6樓之外緩慢靠近。理事長驚險與貓1分鐘對峙之後，抓準時機準備快狠準將貓咪「鏟起」，救援影片曝光後讓2千名多網友直呼「看得心驚膽顫！」

▲理事長吳育才小心的靠近貓咪，以免牠受到驚嚇墜樓。（圖／嘉義市動物守護協會粉專授權，下同）



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日前有民眾在臉書po文求救，一隻貓咪受困於大樓6樓的外樑，嘉義市動物守護協會獲報後火速帶著志工們前往現場，理事長到場便拿起工具開始行動，用網子緩慢的測試貓咪反應，並讓牠熟悉，以防真的動手時，貓咪受到驚嚇跳開而墜樓。

▲小貓順利被救援。



畫面中可以看到，理事長吳育才半身懸空於大樓外面，下半身則由另名志工拉住固定，以免救援過程不慎墜落，他慢慢地移動網子，深怕驚動貓咪，等到確認好距離，緊張的推動眼鏡屏氣凝神，下一秒馬上把貓咪迅速鏟起，高舉在空中運回屋內，終於結束這場驚魂記。

▲小貓已經送到醫院療養。

貓咪送醫檢查發現牠全身擦傷及脫水，目前暫時安置醫院療養。這段救援影片被分享到網路上被讚爆，許多網友紛紛感謝的說，「我都捏把冷汗了」、「謝謝各位好心人呀，不過自己自身安全也要注意」、「心跳少跳了好幾拍」，事後粉專也呼籲，這樣的救援方式有風險，需要以現場實況及貓咪個性不同而定，建議若無立即摔下危險的案件，還是以誘捕籠為主。

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