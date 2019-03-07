ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

嘉義幼貓蜷縮6樓外樑！他半身懸空神救援...驚險1分鐘曝光

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

 寵物小組／綜合報導

嘉義市動物守護協會日前接獲通報，一隻7個月大的虎斑貓受困於高樓外樑，理事長帶著志工前往現場，準備網子與工具，半身懸空在6樓之外緩慢靠近。理事長驚險與貓1分鐘對峙之後，抓準時機準備快狠準將貓咪「鏟起」，救援影片曝光後讓2千名多網友直呼「看得心驚膽顫！」

▲▼嘉義幼貓蜷縮6樓外樑！他半身懸空神救援...驚險1分鐘曝光。（圖／嘉義市動物守護協會粉專授權）

▲理事長吳育才小心的靠近貓咪，以免牠受到驚嚇墜樓。（圖／嘉義市動物守護協會粉專授權，下同）

請繼續往下閱讀...

日前有民眾在臉書po文求救，一隻貓咪受困於大樓6樓的外樑，嘉義市動物守護協會獲報後火速帶著志工們前往現場，理事長到場便拿起工具開始行動，用網子緩慢的測試貓咪反應，並讓牠熟悉，以防真的動手時，貓咪受到驚嚇跳開而墜樓。

▲▼嘉義幼貓蜷縮6樓外樑！他半身懸空神救援...驚險1分鐘曝光。（圖／嘉義市動物守護協會粉專授權）

▲小貓順利被救援。

畫面中可以看到，理事長吳育才半身懸空於大樓外面，下半身則由另名志工拉住固定，以免救援過程不慎墜落，他慢慢地移動網子，深怕驚動貓咪，等到確認好距離，緊張的推動眼鏡屏氣凝神，下一秒馬上把貓咪迅速鏟起，高舉在空中運回屋內，終於結束這場驚魂記。

▲▼嘉義幼貓蜷縮6樓外樑！他半身懸空神救援...驚險1分鐘曝光。（圖／嘉義市動物守護協會粉專授權）

▲小貓已經送到醫院療養。

貓咪送醫檢查發現牠全身擦傷及脫水，目前暫時安置醫院療養。這段救援影片被分享到網路上被讚爆，許多網友紛紛感謝的說，「我都捏把冷汗了」、「謝謝各位好心人呀，不過自己自身安全也要注意」、「心跳少跳了好幾拍」，事後粉專也呼籲，這樣的救援方式有風險，需要以現場實況及貓咪個性不同而定，建議若無立即摔下危險的案件，還是以誘捕籠為主。

▼更多精彩影音

關鍵字： 救援嘉義驚險外樑

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

媽咪說要輕輕地！萌娃霸氣拔奶嘴　 對準喵喵用力「啾下去❤」獻初吻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／講不聽！市場浪貓愛睡路中央　菜販無奈放「搞笑字..

憨直男舉牌：認識牠嗎？「陪走失汪呆站公路2天」....

不准走！浪貓抱重機輪胎「微笑定格」　鏡頭一拉近萌暈..

滾去睡外面！一張圖詮釋「惹怒老婆的下場」　網笑：害..

家有4比特3惡霸！　女飼主po照證明：牠們是標準「..

為死去的兄弟尋仇！　河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

抱怨媽媽太晚回家！搞威柴「斜眼瞪人」碎念　網萌暈：..

別人家的汪不聽話　雞婆柴硬牽走「帶回家管教」爸傻眼

只因金孫汪「1個微笑」　奴才被阿嬤命令「早起煮肉」

神人一次遛20隻狗　定格大合照驚呆網：到底怎麼同時..

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚..

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那..

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣..

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準..

主人流理台展示「洗雞步驟」　網圍觀：怎麼我家都用熱..

聊天太大聲被爸糾正「小聲點」　聽話柴秒懂變溫柔音：..

「移動草叢」單肩扛狗好心酸　捕獸夾斷黑浪腿想求一個..

馬麻太晚回家搞威柴狂抱怨！　牠斜眼瞪+碎唸：現在幾..

米克斯頭「饋」沙發嚶嚶討食 急到跑去卡馬麻腳中間：..

柴柴「見指甲噴飛」秒變尖叫雞　美容師看傻：這次沒剪..

嘉義幼貓蜷縮6樓外樑！他半身懸空神救援...驚險1..

飆車輪椅狗激勵主人「抗癌」　攝影師Karren用鏡..

鵝寶寶怕寂寞！見不到主人嗲聲吱吱叫　一躺手掌心閉眼..

秋田犬遇水　驚恐臉夾尾扭身「並軌」逃跑！網做梗圖 ..

為什麼橘貓大多是男生？　「X」決定性別和毛色

二哈反差萌！「咬布踏踏到迷茫」萌爆千人　媽曝背後原..

媽呀～你怎沒嘴巴？聖上被嚇傻　揮拳狂毆「Hello..

歐告黑熊走失！飼主絕望問「普化好兄弟」　隔天水溝傳..

浪汪街頭吃塑膠袋…後面還有人拿槍追殺　奇蹟被愛後大..

友達鎖定軟硬整合人才　啟動校園徵才招募千名菁英

追砍畫面曝光！鳳山惡霸「菜刀對準員警」攻擊　下秒掉..

桃園婦11年12次竊盜前科拿身障手冊當藉口　檢不通..

沒有告示與䕶欄的懸崖──安全是你的責任（下）

想吃要排2小時　人氣歌謠三明治登台快閃首日爆人潮

柴柴「見指甲噴飛」秒變尖叫雞　美容師看傻：這次沒剪..

【奧斯塔羅】人心很難測！這對象說的話能相信嗎？

當面嗆男演員：你的話題無聊！　「GD伴遊女」李周妍..

華為正式控告美國政府　陸外交部：完全正當，完全可以..

網約工多達7000萬　朱曉進：修法保障「三無」群體

寵物動物熱門新聞

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

喵抱重機微笑定格　鏡頭拉近萌炸

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

她養4比特3惡霸讚：標準保姆犬

尋仇！河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

太晚回家了　柴柴斜眼瞪媽媽碎念

路人汪不乖　雞婆柴硬牽帶回管教

汪1個微笑　奴才被命令早起煮肉

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

瑪爾遭黑狗咬爆頭　婦人快步離開

異形無尾鞭蠍　0.5秒就能抓爆..

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

16年老狗自動關機　她：養你很..

讀者迴響

熱門新聞

貓愛睡路中央　放搞笑紙條保護牠

幫走失汪找家　暖男公路舉牌2天

喵抱重機微笑定格　鏡頭拉近萌炸

滾去睡外面！　老公抱二哈睡門口

她養4比特3惡霸讚：標準保姆犬

尋仇！河馬糾眾與上百鱷魚大亂鬥

太晚回家了　柴柴斜眼瞪媽媽碎念

路人汪不乖　雞婆柴硬牽帶回管教

汪1個微笑　奴才被命令早起煮肉

神人一次遛20隻狗　定格大合照..

瑪爾遭黑狗咬爆頭　婦人快步離開

異形無尾鞭蠍　0.5秒就能抓爆..

聽到關鍵字腳軟！店狗舉手眼神死

16年老狗自動關機　她：養你很..

屁孩不見了？找半天發現隱身地毯

最新影片

更多

剛到宿舍媽傳「43秒虐心影片」 愛犬癡等身影讓她淚崩到失眠...

洛威拿當9旬嬤扶手慢慢走！　嬤拍57KG水桶腰：那ㄟ加散

妹妹哭不停！汪：爸快來看 暖男法鬥心疼坐著緊緊陪伴

奴才買「500顆毛球」獻聖上 聞兩下秒閃...媽氣炸回敬：凸

7月大浪貓蜷縮6樓高外樑待救 勇男半身懸空「快狠準」神救援

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面