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暖完換下一位！6隻怕冷喵「排隊趴腿」　沙發蹲一排找嬤討抱

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▲▼暖完換下一位！6隻怕冷喵「排隊趴腿找媽抱」　沙發變搖滾區。（圖／東森寵物雲商店士林門市提供）

▲阿嬤的大腿變成熱門搖滾區。（圖／東森寵物雲商店士林門市提供，下同）

寵物小組／綜合報導

寒流來是貓奴成為萬人迷的時刻！東森寵物雲商店士林門市的一名員工Vicky分享，只要天氣冷了，家裡的6隻貓主子就來身上討抱，一隻隻母雞蹲在沙發上排隊，急著要找阿嬤取暖，逗趣的畫面讓她看了忍不住當場笑噴。

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▲▼暖完換下一位！6隻怕冷喵「排隊趴腿找媽抱」　沙發變搖滾區。（圖／東森寵物雲商店士林門市提供）

▲貓咪們會在沙發上排隊，等著給阿嬤抱抱。

畫面中，6隻不同花色的貓咪趴在客廳的毛毯，彼此依偎呈現「母雞蹲」的姿勢排隊，想到阿嬤腿上取暖。士林門市的員工Vicky笑說，貓咪們平常就會來撒嬌饋修，「這天是寒流來，家裡的磁磚涼，6隻貓又都怕冷，就跑到沙發上找人肉暖爐！」一隻隻排隊等著被臨幸，急著給阿嬤抱的畫面實在太可愛了，便順手拍下來。」

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▲▼暖完換下一位！6隻怕冷喵「排隊趴腿找媽抱」　沙發變搖滾區。（圖／東森寵物雲商店士林門市提供）

▲7隻貓咪同時放飯，照片最下方的白貓已經去當小天使。

士林門市的員工Vicky表示，照片中的6隻貓都是平時餵食的浪貓誘捕收編回家，平常與住在花蓮的媽媽作伴，「其中一隻橘貓大膽是自己進家門吃飼料的」，家人捨不得收編留下來疼，雖然牠們都曾度過一段辛苦的流浪生活，但是在阿嬤的照顧下現在都變得圓滾滾，每隻都是阿嬤的心肝寶貝。

【東森寵物雲商店士林店】

電話：02 2883 1360
地址：台北市士林區文林路68號
門市營業時間：13:00-00:00

關鍵字： 寵物雲商店取暖寒流暖爐

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