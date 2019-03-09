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上班開攝影機跳出2黑洞！　豬鼻汪「眼距超開」笑哭媽：你誰啦

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▲▼上班開攝影機跳出巨豬鼻！　「臘腸看太開」笑哭媽：你誰啦。（圖／網友劉琣琣授權提供）

▲臘腸狗瞬間變成謎樣生物。（圖／網友劉琣琣授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

打開畫面愛犬一秒崩壞！台中一名飼主劉琣琣日前上班時想關心愛犬狀況，隨手開啟家裡的寵物攝影機，突然看見一顆巨無霸豬鼻出現在眼前，臘腸狗妹妹正低頭看著鏡頭，鼻子被特寫之後眼距跟著變超開，瞬間變成謎樣生物，讓她看了哭笑不得直呼，「大姊你誰啦！是不是走錯棚？」

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▲▼上班開攝影機跳出巨豬鼻！　「臘腸看太開」笑哭媽：你誰啦。（圖／網友劉琣琣授權提供）

▲2歲的妹妹個性貼心撒嬌，下午5點多就知道準備要迎接馬麻回家。

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2歲的妹妹個性貼心撒嬌，知道馬麻平常是6點下班，白天會在房間睡覺，等到5點多就會起床到客廳準備迎接，「昨天牠自己走到攝影機前面，剛好我想說看看寶貝們在幹嘛？有沒有乖乖的？結果一打開攝影機超傻眼，這是什麼生物？」，只見妹妹整顆頭湊到鏡頭，似乎在聞到肉乾的氣味，臉靠太近螢幕被放大，特寫變豬鼻的畫面相當可愛。

▲▼上班開攝影機跳出巨豬鼻！　「臘腸看太開」笑哭媽：你誰啦。（圖／網友劉琣琣授權提供）

▲▼放大版巨無霸豬鼻子。

▲▼上班開攝影機跳出巨豬鼻！　「臘腸看太開」笑哭媽：你誰啦。（圖／網友劉琣琣授權提供）

事後影片被分享到臉書社團「臘腸寶寶家族」，許多網友紛紛留言笑說，「捕獲野生山豬一頭」、「我以為是深山拍到山豬」、「其實你才是被監視的！牠一直靜靜的看著你」、「這是豬鼻子，我很確定是頭豬XD」、「好像草泥馬哈哈哈哈」、「肥嘟嘟左衛門！」、「這眼距...可以從高雄坐車到台北了」。

▲▼上班開攝影機跳出巨豬鼻！　「臘腸看太開」笑哭媽：你誰啦。（圖／網友劉琣琣授權提供）

▲妹妹的笑容超可愛。

關鍵字： 臘腸狗監視器豬鼻看太開

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