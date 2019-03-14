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上千隻埃及聖䴉一夜之間被空氣槍「殲滅」？　人道移除啦

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▲▼ 埃及聖䴉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲嘉義縣東石鄉埃及聖䴉就地築巢產卵，數量高達2、3千隻，密集程度讓人作噁。（圖／陳建樺提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

埃及聖䴉日前在台灣大量繁殖，威脅其他鳥類生存環境，臉書網站「東石之美」管理人員14日上傳當地東石鄉網寮村公墓日前所發現的龐大巢區及今天現場沒有半隻的落差畫面，讓人匪夷所思，到底2、3千隻埃及聖䴉跑哪去？不禁讓人聯想，林務局曾表示將用空氣槍撲殺，是否跟此事件有關聯。

▲▼ 埃及聖䴉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

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▲埃及聖䴉密集群聚於東石鄉某處公墓。（圖／臉書東石之美，下同）

據了解，林務局早在107年度就曾委託廠商進行生殖管理及成鳥移除，此次排除以空氣槍撲殺的不人道方式，私下委託專門處理野生動物、鳥害問題的「博威鳥控公司」，前幾天先是逐步移除鳥蛋，這幾天再用鳥網捕捉，將活捉的鳥帶回台北人道處置，蛋則送往學術單位進行研究，因此碩大的鳥巢區今天整個清空，鳥跟蛋都不見了。

▲▼ 埃及聖䴉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 之前埃及聖䴉密集群聚的公墓14日被民眾拍下，全都不見了。（圖／臉書東石之美）

林務局曾於去年9月在台北關渡、彰化芳苑、雲林口湖、嘉義布袋等地移除311顆卵、216隻幼鳥、184隻亞成鳥及2隻成鳥，即便人道移除，埃及聖䴉仍是不斷另闢築巢點，而東石這一次整個被「殲滅」，也讓當地民眾鬆了一口氣。

▲▼ 埃及聖䴉。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲埃及聖䴉大軍。（圖／陳建樺提供，下同）

關鍵字： 東石鄉埃及聖䴉林務局空氣槍殲滅人道移除　

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