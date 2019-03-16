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影／「牠太調皮」解剖奶貓PO網　男大生：給我460不然天天活殺！

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大陸中心／綜合報導

陝西西安未央區一名想領養貓咪的女網友12日在二手買賣平台「閑魚」上，看見一隻可愛的小貓，聯繫該帳號後，竟收到對方傳來的「貓屍解剖照」。據悉，這名虐殺貓咪的賣家是名男大生，當時他上傳血腥照稱貓咪「太調皮」，甚至向女網友勒索100元人民幣（台幣約460元），並且恐嚇「如果不給明天就繼續殺」。

▲怒傳貓屍解剖照「牠不乖」　男大生勒索460元：明天繼續殺（圖／翻攝自《北京時間視頻》）

▲女網友12日晚間在二手買賣平台「閑魚」內看見一隻可愛的小貓。（圖／翻攝自《北京時間視頻》，下同） 

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綜合陸媒報導，男大生以賣家的身分在平台網頁上表示，自己共有2隻滿月小橘貓，想幫牠們尋找有愛心的「鏟屎官」。除此之外，頁面上還顯示50元（台幣約230元）的出售價當作「貓糧錢」，原因是為了防止貓咪被隨意丟棄；男大生也將交易地點設在浙江海寧市區。

25歲的張姓女網友看見介紹心動私訊賣家，沒想到對方竟傳了2張「貓屍解剖照」向她炫耀並稱，「牠太調皮」。當張女氣得回傳怒罵訊息之時，男大生卻要求給100元人民幣（約400元台幣），甚至還恐嚇，「如果不轉的話明天繼續殺。」

▲怒傳貓屍解剖照「牠不乖」　男大生勒索460元：明天繼續殺（圖／翻攝自《北京時間視頻》）

▲男大生傳貓屍解剖照給女網友。

張姓女網友急忙點進去賣家主頁仔細查看，發現對方還曾經要求要領養貓咪，為了防止再有其他受害者，她將此事Po上網，之後也在網友留言中得知，原來這名賣家是浙江大學國際聯合學院在校學生。該名男大生卻還發文嗆聲，「一群只會罵人的渣渣，有種每人給我10元，不然我接著殺，各種方式活殺」。在網友揭露的對話中，男大生還說殺貓讓他快樂，「看牠最後絕望的眼神」。

校方接到這消息後回應，「情況屬實，已對該學生實行批評教育，調查完成後也會依校規處理。」學校介入之後，該名男大生也Po文公開道歉。目前，二手買賣平台「閑魚」也針對此事回應，「已經永久凍結該閒魚及淘寶賬號，並將實名信息反饋有關部門。」

▲怒傳貓屍解剖照「牠不乖」　男大生勒索460元：明天繼續殺（圖／翻攝自《北京時間視頻》）

▲男大生道歉文。

▲怒傳貓屍解剖照「牠不乖」　男大生勒索460元：明天繼續殺（圖／翻攝自《北京時間視頻》）

▲二手買賣平台「閑魚」也針對此事回應消息。

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關鍵字： 男大生虐貓勒索陝西西安浙江大學國際聯合學院閑魚

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