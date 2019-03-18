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走失5年...貓咪遠渡3218KM回家團聚　飼主相擁淚崩：牠是奇蹟

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▲▼走失5年...貓咪遠渡3200KM回家團圓　飼主相擁淚崩：牠是奇蹟。（圖／翻攝自粉專Merrimack River Feline Rescue Society）

▲終於和分離5年半的愛貓相見忍不住開心落淚。（圖／翻攝自粉專Merrimack River Feline Rescue Society）

寵物小組／綜合報導

毛小孩走失對於飼主是畢生之痛。英國一名女飼主愛玲諾的愛貓賴瑞在5年意外走失，期間內她在網路上張貼尋貓啟事，遲遲沒有消息，幾乎放棄重逢的可能。直到最近，她接到一通電話告知賴瑞還活著！全家人橫跨3218公里終於團圓，讓她當場淚崩抱緊愛貓，感人的團員畫面讓不少人紅了眼眶。

▲▼走失5年...貓咪遠渡3200KM回家團圓　飼主相擁淚崩：牠是奇蹟。（圖／翻攝自粉專Merrimack River Feline Rescue Society）

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▲虎斑貓賴瑞走失5年半之後重新回到家。

虎斑貓賴瑞是愛玲諾在2011年收養的貓咪，當時她還收養了賴瑞的2隻同胎貓哥哥謝爾頓、貓姐姐Annie以及狗妹妹Josie，平時牠們相處融洽，為家裡增添無數的歡樂。但就在2013年8月的某天，賴瑞突然離家出走。愛玲諾在網路發布多次的尋貓啟事，仍然沒有消息，原以為再也見不到賴瑞了，直到今年3月初一通陌生電話打來，改變這一切。

英國一名男子在後院餵飼雀鳥時，發現有一隻腳步蹣跚的流浪貓，賴瑞正在偷吃他為鳥兒準備的麵包，因為不忍心貓咪捱餓，於是嘗試向當地動保機構尋求協助，試著在家裡設陷阱捕貓。隔天順利捕獲賴瑞，並送到收容所接受檢查，確認身體狀況大致良好，除了其中一隻腳缺了一隻腳趾，傷口已經完全癒合，應該是舊傷。

▲▼走失5年...貓咪遠渡3200KM回家團圓　飼主相擁淚崩：牠是奇蹟。（圖／翻攝自粉專Merrimack River Feline Rescue Society）

▲飼主接到電話馬上趕到賴瑞所在的收容所。

獸醫也發現，賴瑞身上有施打晶片，可惜晶片上的資料已經許久未更新，於是動保機構聯絡晶片公司，終於成功找到愛玲諾的電話，告訴她貓咪正在索爾茲伯里的一間收容所，這裡離家有3218公里。

「當我接到陌生電話問說，家裡有沒有走失貓，我完全沒想到賴瑞還活著，下意識就否認了，直到志工描述出貓咪的外型，我馬上意識到是賴瑞！」愛玲諾馬上到賴瑞所在的收容所接回牠，見到分離許久的愛貓讓她忍不住感動落淚。而賴瑞似乎也記得她，乖巧的窩在懷裡任由飼主磨蹭。

▲▼走失5年...貓咪遠渡3200KM回家團圓　飼主相擁淚崩：牠是奇蹟。（圖／翻攝自粉專Merrimack River Feline Rescue Society）

▲賴瑞回到家已經恢復正常的家貓生活。

至於賴瑞為何跑到這麼遠的地方？沒有人知道，愛玲諾猜測，可能是賴瑞跑到鄰居的貨車上避雨休息，才會被載到遠方。雖然遲了5年半，但賴瑞在大家的幫忙下，終於回到熟悉的住所「我們回家後，賴瑞馬上黏在我身邊，牠記得家裡的東西放在哪裡，特別是飼料櫃。休息了好幾天現在已經恢復正常生活，牠是個奇蹟！現在我只想讓牠好好享受被人寵愛的時光。」

Elinore McCoy Repucci 發佈於 2019年3月9日 星期六

關鍵字： 走失5年團聚晶片英國奇蹟

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