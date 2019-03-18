3隻導盲犬拉拉「接力陪跑」帶他圓夢　視障男完成21km半馬

▲在導盲犬的帶領下，帕內克完成賽事。（圖／翻攝自IG／nyrr）



記者丁維瑀／綜合報導

紐約跑者協會（New York Road Runners, NYRR）17日舉辦馬拉松比賽，視障男子帕內克（Tom Panek）平時熱愛跑步，當天有3隻導盲犬接力引領他完成約21公里的半馬，每隻乖巧的拉不拉多分別跑了快8公里。抵達終點時，帕內克忍不住親吻這些與他一起達成夢想的狗狗。

帕內克雖然看不見，但身體上的障礙並未阻止他對於運動的熱情，他2014年就參加過波士頓馬拉松比賽，當時替非營利組織「盲人之眼」（Guiding Eyes for the Blind）募集資金。

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▲陪跑功臣們。（圖／翻攝自IG／nyrr）

昔日是人類帶著帕內克跑，如今則是導盲犬引領他，當天3隻拉不拉多穿上專屬的跑鞋，避免牠們的四肢起水泡，「就像我們一樣，牠們擁有自己的跑步裝備。」他認為，很多喪失視力的族群其實都想要積極參與活動，想要跟自己的狗狗一起外出。

Meet the running guide dogs ready to make history in the NYC United Half Marathon on March 17th! Want to meet Tom and the inspiring pups in-person? JackRabbit West 72nd is holding a FREE meet and greet this Sunday, March 3rd at 8:30 AM followed by a run-along with Tom and the dogs in Central Park. Put on your running shoes and join us! 由 Guiding Eyes for the Blind 發佈於 2019年3月1日 星期五

陪著帕內克跑步的導盲犬分別是Gus、Waffle與Westly，訓練有素的汪星人合力完成任務，他最後成功抵達終點線，「最大的困難是用更快的速度完成，與狗一起移動並保持步調。」

要跑馬拉松的導盲犬會先受訓，牠們身上的背心寫著自己的名字。帕內克形容，雖然這是一場漫長的賽事，狗狗其實很喜歡探索與奔跑，「牠們想要玩得開心，這讓我繼續前進，最後越過終點線。」

▲隨時補充水分。（圖／翻攝自IG／nyrr）



帕內克不忘鼓勵，「無論你的挑戰或是障礙會是什麼，你都可以做到，你能完成的，只要一步一步來。」

▼帕內克十分感謝導盲犬。（圖／翻攝自IG／nyrr）

