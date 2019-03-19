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史上最貴賽鴿4440萬拍出　鴿界「漢米爾頓」又快又猛奪3冠軍

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國際中心 ／綜合報導

比利時一隻名叫阿曼多（Armando）的賽鴿18日在拍賣網站PIAPA上，以125萬2000歐元（約新台幣4440萬元）拍出。阿曼多被譽為「比利時史上最佳長距離賽將」，甚至有人以F1賽車五屆冠軍的名字，為牠冠上「賽鴿界路易斯漢米爾頓（Lewis Hamilton）」的稱號。

根據BBC報導，阿曼多今年5歲，奪下3座Nation Ace Pigeon KBDB冠軍，已育有後代，並準備開始退休生活。PIPA執行長吉賽布賴特（Nikolaas Gyselbrecht）表示，原本預估落槌價大概會在40萬至50萬歐元間，就連60萬都已經是夢想，「當出價到100萬歐元，感覺很不真實」，但2位中國買家互不相讓，1小時內從53萬2000歐元一路喊價到125萬歐元。

▲▼賽鴿阿曼多曾奪下3次Nation Ace Pigeon KBDB冠軍。（圖／PIPA）

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▲賽鴿阿曼多曾奪下3次Nation Ace Pigeon KBDB冠軍。（圖／PIPA）

在此之前的最高拍賣紀錄是37萬6000歐元（約新台幣1333萬元），PIPA表示，消息一出，競標價在一天之內就突破最高拍賣紀錄。吉賽布賴特指出，一般賽鴿的價格通常在2500歐元（台幣約8萬8700元）左右。

▼阿曼多被譽為「比利時史上最佳長距離賽將」（圖／PIPA）

▲▼賽鴿阿曼多曾奪下3次Nation Ace Pigeon KBDB冠軍。（圖／PIPA）

關鍵字： 賽鴿Armando阿曼多PIPA路易斯漢米爾頓LewisHamiltonKBDBNikolaasGyselbrecht

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