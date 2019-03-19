氣槍6度射中雙眼！母猩猩遭連開74槍倒臥森林　獸醫證實：牠已失明

▲ 根據X光影像顯示，母猩猩全身遍布74個彈孔。（圖／翻攝自臉書Jakarta Animal Aid Network (JAAN)，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼亞齊省（Aceh）一隻母紅毛猩猩身中74槍倒臥森林，而牠的孩子則因嚴重脫水且營養不良致死。儘管母猩猩被救出，現已踏上康復之路，但獸醫18日證實，牠的左眼被擊中4發，右眼則是2度被射傷，目前已失明。

每日郵報報導，這隻30歲的母猩猩「希望」（Hope）在本月9日被救難人員尋獲，身體蜷縮在森林中。根據X光影像顯示，牠全身上下遍布74個彈孔，就連雙眼也受到波及。

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蘇門答臘猩猩保護計畫（SOCP）獸醫薩拉斯瓦提（Yenny Saraswati）表示，牠失明的原因正是被這波野蠻攻擊給弄瞎的，且牠身上還有多處開放性傷口，據推測應該是被鋒利物所傷，且全身有多處骨折、瘀傷、刀傷。所幸，母猩猩已在17日接受鎖骨骨折修復手術，目前正逐漸康復當中。

「希望牠能捱過這段關鍵期，但牠也已無法回到野外生活」，薩拉斯瓦提指出，醫療人員並沒有取出猩猩身上的氣槍子彈殘骸，而是以進行鎖骨骨折修復手術及降低感染為首要任務。

隨著當地伐木業、造紙業及棕油產業發展，紅毛猩猩與人類之間的衝突事件越來越多，牠們的棲息地已逐漸縮小，自1999年迄今數量已銳減至少10萬隻，目前野生蘇門答臘猩猩僅剩約1萬3400隻。據瞭解，當局已展開追捕這起襲擊事件的幕後主使者。