ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

氣槍6度射中雙眼！母猩猩遭連開74槍倒臥森林　獸醫證實：牠已失明

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲▼X光片中母紅毛猩猩有多達74個彈孔。（圖／翻攝自臉書Jakarta Animal Aid Network (JAAN)）

▲ 根據X光影像顯示，母猩猩全身遍布74個彈孔。（圖／翻攝自臉書Jakarta Animal Aid Network (JAAN)，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼亞齊省（Aceh）一隻母紅毛猩猩身中74槍倒臥森林，而牠的孩子則因嚴重脫水且營養不良致死。儘管母猩猩被救出，現已踏上康復之路，但獸醫18日證實，牠的左眼被擊中4發，右眼則是2度被射傷，目前已失明。

每日郵報報導，這隻30歲的母猩猩「希望」（Hope）在本月9日被救難人員尋獲，身體蜷縮在森林中。根據X光影像顯示，牠全身上下遍布74個彈孔，就連雙眼也受到波及。

請繼續往下閱讀...

蘇門答臘猩猩保護計畫（SOCP）獸醫薩拉斯瓦提（Yenny Saraswati）表示，牠失明的原因正是被這波野蠻攻擊給弄瞎的，且牠身上還有多處開放性傷口，據推測應該是被鋒利物所傷，且全身有多處骨折、瘀傷、刀傷。所幸，母猩猩已在17日接受鎖骨骨折修復手術，目前正逐漸康復當中。

▲▼母紅毛猩猩被送醫後治療，漸漸康復中。（圖／翻攝自臉書Jakarta Animal Aid Network (JAAN)）

「希望牠能捱過這段關鍵期，但牠也已無法回到野外生活」，薩拉斯瓦提指出，醫療人員並沒有取出猩猩身上的氣槍子彈殘骸，而是以進行鎖骨骨折修復手術及降低感染為首要任務。

隨著當地伐木業、造紙業及棕油產業發展，紅毛猩猩與人類之間的衝突事件越來越多，牠們的棲息地已逐漸縮小，自1999年迄今數量已銳減至少10萬隻，目前野生蘇門答臘猩猩僅剩約1萬3400隻。據瞭解，當局已展開追捕這起襲擊事件的幕後主使者。

關鍵字： 蘇門答臘猩猩東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

卡沙發賣萌等宵夜卻被拒絕...柴破喉嚨開罵：想被咬是嗎？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

雨天被撈回家！浪貓點完眼藥水「拖毯毯」 衝下樓找阿..

千元鈔狂消失！翻床底才發現…　貓兒偷存「12萬私房..

萬聖節防舔頭套...美喵下秒「血嘴開花」　網嚇歪：..

寵物只能在船艙外...怕牠孤單　主人躺甲板抱著一起..

女主人車禍！桃園小胖一溜煙跑走…　竟是回家「討救兵..

台東撈回「瘦小橘」　看到便當眼發亮：那個雞腿可以給..

跟小偷纏鬥？下樓驚見哈士奇滿身傷　地板還有「一攤血..

鬆獅乖坐等上車　阿公拿肉肉當「牧犬人」：不能跟啦！

洗完5分鐘...小白放風回來變「綠色刺蝟」　媽崩潰..

小色狗偷走比基尼！開心在沙灘狂甩　墨鏡女笑到不行「..

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓..

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓..

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓..

全國動物醫院-毛孩什麼時候需要做超音波檢查？

《倉鼠人》朋友的貓之死跟寵物溝通師有關!

柴可兔斯貓-馬麻問：有什麼問題嗎？柴柴下一秒狂抱怨..

寵物訓練師-別動！如何幫狗狗戴好項圈並調整？

【毛爸鮮食提案】低溫特報！快與毛孩一起喝碗暖暖的雞..

好味小姐-【貓知識】聽貓呼嚕可以治骨折！？呼嚕嚕的..

浪浪別哭-來幫浪浪看毛相！聽說狗狗下巴的毛分別代表..

小萌弟挺胸與狼狗「阿嗚～」合聲　網笑：到底是誰學誰..

吃煎魚被恐怖眼神詛咒「不分我妳會落賽！」　貓奴崩潰..

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：..

氣槍6度射中雙眼！母猩猩遭連開74槍倒臥森林　獸醫..

窗邊蹲低縮頭玩「躲貓貓」　調皮鸚鵡爽逗喵皇：嗶咘～

橘貓記仇「暴打吹風機」洩憤：誰叫你吹我　媽笑到蝦龜

教官嚴肅臉講課...桌下「一團黑黑」蠕動！屏科大學..

新家書櫃「自動打開」...鑽出小幽靈　他一看「毛毛..

瑪爾籠內鬼打牆！「終於找到門」下秒卻讓媽綜藝摔：妳..

車輪餅好香～囧臉貓委屈「想討又不敢」反覆伸手萌炸！

小萌弟挺胸與狼狗「阿嗚～」合聲　網笑：到底是誰學誰..

開20年老車！女友乾哥羞辱窮酸　黑手師傅「3年復仇..

三菱硬派皮卡車「Triton特別版」預告曼谷車展首..

美軍加強「快速猛禽」計畫　F-22在24小時內全球..

她在臉書罵「爛人！」人夫設計師提告　法官判無罪：因..

10億合約簽下來了！　高雄農漁產品推進「粵港澳大灣..

50歲人妻翹臀太性感　31歲色男忍不住竟伸手強摸

尤里安／從伊斯蘭國崛起看西方反恐作為變化

比糖果便宜！4千多項藥品「一顆不到2元」　醫：萬物..

前役迷失外媒指他沒信心　林書豪爆發終結連3場得分個..

寵物動物熱門新聞

浪貓拖毯毯衝下樓　找阿嬤討抱抱

貓兒偷千元鈔　床底藏12萬私房..

貓戴防舔頭套　下秒「血嘴開花」

寵物只能在甲板　主人抱牠一起睡

主人車禍！汪逃走…竟是回家求救

台東撈回瘦小橘　看到雞腿眼發亮

半夜遭小偷？下樓驚見狗狗滿身血

鬆獅也想跟出門　阿公拿肉肉引誘

洗完5分鐘　白汪放風變雙色刺蝟

小色狗偷走比基尼！害她沙灘裸奔

米克斯驚喜包　狗狗長得像羊咩咩

喵泡澡狂叫　奴一看原來熱水不夠

汪叼「未開眼生物」回家　爸乾笑

四眼聖上嚇跑汪　網驚：還有粗眉

讀者迴響

熱門新聞

浪貓拖毯毯衝下樓　找阿嬤討抱抱

貓兒偷千元鈔　床底藏12萬私房..

貓戴防舔頭套　下秒「血嘴開花」

寵物只能在甲板　主人抱牠一起睡

主人車禍！汪逃走…竟是回家求救

台東撈回瘦小橘　看到雞腿眼發亮

半夜遭小偷？下樓驚見狗狗滿身血

鬆獅也想跟出門　阿公拿肉肉引誘

洗完5分鐘　白汪放風變雙色刺蝟

小色狗偷走比基尼！害她沙灘裸奔

米克斯驚喜包　狗狗長得像羊咩咩

喵泡澡狂叫　奴一看原來熱水不夠

汪叼「未開眼生物」回家　爸乾笑

四眼聖上嚇跑汪　網驚：還有粗眉

為吃仙貝！奈良鹿怒咬長髮妹屁股

最新影片

更多

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

晚上會叫…親人三花被退養　「厭食剩1.6KG」想餓死自己

萌貓高舉腳腳！卡嘰卡嘰狂啃 粉紅肉球美暈萬人：草莓口味

全國動物醫院-毛孩什麼時候需要做超音波檢查？

《倉鼠人》朋友的貓之死跟寵物溝通師有關!

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面