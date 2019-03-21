睡滿一格！下樓差點踩到「保護色路霸」　媽踉蹌：想摔死誰？

▲飼主一開門驚見保護色路霸。（圖／網友江秀菁授權提供，下同）

記者闕雁琳／採訪報導

試驗飼主的好眼力！一名飼主江秀菁分享一組逗趣的照片，這天她從房間要走下樓，突然看到前方有一隻「肥胖路霸」，柴犬小虎趴在其中一格樓梯睡好睡滿，棕黃色的毛髮和木製地板形成保護色，讓馬麻嚇得踉蹌直呼，「到底想摔死誰？」

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▲柴犬小虎擁有一身亮麗的毛髮，和肥嘟嘟的身材。

飼主江秀菁在社團的貼文中寫道，「家裡有2、3、4樓任你們躺，你非要藏在那，差點摔斷你娘的小牛腰」。畫面中，一隻赤柴趴在最靠近房間的樓梯格，身形剛好等寬，低頭折手手在打盹，讓準備下樓的馬麻嚇一大跳，差點鬧出狗命。江笑說，「應該是這2天氣溫上升，小虎怕熱，就去貼樓梯散熱，沒仔細看真的踩下去！」

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▲▼姐妹倆感情超好，平常都玩在一起。

江秀菁家裡共飼養2隻柴犬姐妹，一隻是麻糬，另一隻是小虎，2個小妞都擁有純正的柴式傻魂。先前麻糬就曾走進廁所門口的角落探險，結果忘記估算自己肥美的水桶腰，默默被卡在廁所角落，直到家人們買完午餐才驚覺牠受困。而小虎也不遑多讓，天氣熱就會自己偽裝成樓梯，趴在上面睡美容覺，考驗大家眼力，牠們的天兵事蹟常常讓馬麻哭笑不得。

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▲麻糬和小虎喜歡躺在樓梯上散熱。

照片分享到「柴犬司令部」之後，許多網友紛紛被小虎的保護色給笑翻，「假裝自己是一層樓梯的概念」、「偽裝自己是樓梯～真的有像」、「大小剛剛好」、「考驗飼主有沒有專心下樓梯」、「牠想訓練妳當跳遠選手，直接樓上跳到樓下」、「居然還有保護色！」、「柴真的是很奇妙的生物」。

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