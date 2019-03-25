ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

嬰兒悽慘哭聲頻傳！他被控「家暴」無奈喊冤：都「牠」害的啦

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲ 鄰居以為是嬰兒被家暴，其實是調皮的寵物鸚鵡在搞鬼。（圖／翻攝自爆料公社）

生活中心／綜合報導

「我們家三天二頭就被人報警說發生家暴，都是因為牠啦！」國外有位網友日前哀怨的發文透露，自己家裡養的鸚鵡實在是太調皮，經常模仿小嬰兒哭叫的聲音，甚至還能改變語調與頻率，發出「漸進式的哭聲」，害他們一家經常被鄰居誤會在「家暴小孩」，每隔幾天就會有警察上門查訪，令他哭笑不得。

這名飼主在網路上傳一段自己所飼養鸚鵡的日常影片，只見畫面中有隻黃綠相間的鸚鵡被關在籠子中，明明表情十分平穩淡定，嘴巴卻開始發出像嬰兒大哭的聲音，還一邊哭一邊啜泣。好不容易安靜下來片刻後，牠竟然又扯開喉嚨放聲大哭，還越哭越淒厲，從抽搐、牽絲哭到聲音分岔都學得有模有樣，如果單純只聽聲音，還真的會以為是誰家的嬰兒發生了什麼事。

請繼續往下閱讀...

▲ 鸚鵡安靜一下後，扯開嗓子發出更「淒厲」的哭聲。（圖／翻攝自爆料公社）

這段逗趣的影片被轉載到「爆料公社」後，也吸引了網友一陣熱議，「哭得也太肝腸寸斷了吧？」、「其實這也就表示她們的家小孩也經常哭」、「 太好笑了，小孩到底要多常哭才會讓牠學得起來」、「這真的會被誤會啊…太像了」、「最怕警察來，牠一聲都不叫」、「養到這種鸚鵡，家裡治安應該非常好，畢竟警察比寫巡邏箱還常來」、「看看牠的表情！我有種想揍牠的衝動，握拳」，不少人還幫鸚鵡配上旁白，「嗚嗚嗚…沒有人懂我的苦啦！」、「我餓了啦！快點餵我吃東西啊嗚嗚嗚」。

更有專業的鸚鵡系網友回應，「鸚鵡要學人說話其實還是要看牠的心情，也不見得是很常見的聲音才會學，像我家的那一隻，就會模仿簡訊的提醒聲。」

萱寶貝 於 #爆笑公社 發表 他們家三天二頭被人報警家暴，都因為牠.......= =

爆料公社發佈於 2017年2月6日 星期一

關鍵字： 鸚鵡哭聲家暴爆料公社

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

滿車毛孩同時ㄎ一ㄤ掉　吐舌擺頭超萌「歪頭殺」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／來較量啊！哈士奇傻笑3打1　結局被逼到角落面壁..

山孩子「肉粽」離奇失蹤！1個月後忍痛走回家...竟..

汪死命追車跑到見血　路人敲窗卻被回「喔那隻狗我們不..

懷孕汪躺平狂喘！徐文良一看「慘了！」衝嘉義　送醫抽..

誤食農藥豬皮！汪散步完最愛路線「拒回家」　深夜悄離..

早餐店巧遇「八點檔渣男」緊牽米克斯！　網讚：愛狗加..

有牽繩就能進來！飼主帶725公斤「巨獸」踢館寵物店..

高雄浪浪「肉身擋吊車」！他蹲低一看貨櫃下方...驚..

鼠寶隨身帶「粉嫩枕頭」饋著睡　仔細一看…有股蛋蛋的..

孩子們說床底有怪物…媽以為是幻想玩伴　半夜真的出來..

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回..

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不..

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪..

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：..

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議..

流浪狗陪登山隊攻7千公尺高峰 7小時路程...牠僅..

少女刺蝟大叔式忘情梳洗　抬小短腿狂抓20秒左右兼顧

法鬥睡大覺...沙西米香氣飄來...鬥雞眼狂盯：受..

韓國寵物美容「料理炸雞」全紀錄　紅貴賓洗到累了....

「專業水豚」溫泉秀中自頂橘子　平衡近30秒還看鏡頭..

喵爽睡紙箱內...屋頂突塌陷！　原來有巨獸「噸位霸..

粉絲寄娃娃給愛犬　媽見卡片欣喜拆...下秒傻眼：D..

尿急衝下車...瘦弱自來狗跑到副駕休息　他直接載回..

「驚蟄」過後蟲蟲大軍出沒　毛毛蟲「空降」原因曝光！

嬰兒悽慘哭聲頻傳！他被控「家暴」無奈喊冤：都「牠」..

貓咪受困電線桿12小時　他好心救貓被停職鄉民怒籌1..

唱歌被嫌氣不足...肉臉雪橇犬輸不起　15秒「菸酒..

三花、玳瑁姐妹「神撞臉」只差花色 　網笑：同款包色..

黑白狗河邊散步玩耍　小學老師直擊陰險鱷魚一口咬死牠

柴吃沒兩口「破解」慢食碗　網笑：發明的人情何以堪

吃油也能減肥！飯前「咬堅果1000下」超驚人好處曝..

要求老公「鍋貼加辣」！她開袋見這幕...夫妻倆笑翻..

Moleskine櫻花筆記本超美～　春粉嫩工作小物..

晚餐才吃大披薩慶生　彰化國三生跳樓「生日變忌日」

快訊／高雄紫衣婦人跳愛河尋死　命危送醫急救中

他幸運搭「女力班機」！火辣金髮母女當正副機師.....

日本進口6噸來路不明「港產鰻苗」！　疑似從台灣非法..

王傳家「直挺」和女粉絲蓋棉被聊天　沒證明結合！判無..

送回乘客遺失的9600元　暖男運將婉拒萬元紅包：份..

上班族跑去兼差出意外傷重癱瘓　卻遭公司團體險拒賠

寵物動物熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

汪被「不要了」死命追車跑到見血

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

走失汪敲車求救　警開夜車送回家

讀者迴響

熱門新聞

哈士奇3打1　結局被逼到角落面..

山犬失蹤1個月！忍痛走回家竟少..

汪被「不要了」死命追車跑到見血

大肚狗趴路邊喘　送醫抽7KG腹..

誤食農藥！汪散走完最愛路線悄離..

早餐店遇「八點檔渣男」牽米克斯

牽繩就能進　他帶725Kg巨獸..

浪浪捨命「肉身擋吊車」護6奶汪

笑翻！鼠寶頭饋「蛋蛋枕」熟睡

孩子說床底有怪物　半夜現身嚇瘋..

狗狗路邊睡覺被淋「滾燙瀝青」活..

下班發現小驚喜！三花貓睡置物箱

雜亂桌面變乾淨　他偷拍撞見真相

走失汪敲車求救　警開夜車送回家

「鱷魚」急救中！下秒發展成八點..

最新影片

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

流浪熊被暖機師收養成「最萌維修員」 每天花兩小時陪冬眠：絕不會拋棄牠

好香啊～盲眼柴柴「隔空吃蛋餅」　津津有味臉萌翻網：這批很純喔

2柴吵架...媽協助「握手和好」 牠搞冷戰秒縮抗議：我才不要！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面