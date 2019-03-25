嬰兒悽慘哭聲頻傳！他被控「家暴」無奈喊冤：都「牠」害的啦

▲ 鄰居以為是嬰兒被家暴，其實是調皮的寵物鸚鵡在搞鬼。（圖／翻攝自爆料公社）

生活中心／綜合報導

「我們家三天二頭就被人報警說發生家暴，都是因為牠啦！」國外有位網友日前哀怨的發文透露，自己家裡養的鸚鵡實在是太調皮，經常模仿小嬰兒哭叫的聲音，甚至還能改變語調與頻率，發出「漸進式的哭聲」，害他們一家經常被鄰居誤會在「家暴小孩」，每隔幾天就會有警察上門查訪，令他哭笑不得。

這名飼主在網路上傳一段自己所飼養鸚鵡的日常影片，只見畫面中有隻黃綠相間的鸚鵡被關在籠子中，明明表情十分平穩淡定，嘴巴卻開始發出像嬰兒大哭的聲音，還一邊哭一邊啜泣。好不容易安靜下來片刻後，牠竟然又扯開喉嚨放聲大哭，還越哭越淒厲，從抽搐、牽絲哭到聲音分岔都學得有模有樣，如果單純只聽聲音，還真的會以為是誰家的嬰兒發生了什麼事。

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▲ 鸚鵡安靜一下後，扯開嗓子發出更「淒厲」的哭聲。（圖／翻攝自爆料公社）

這段逗趣的影片被轉載到「爆料公社」後，也吸引了網友一陣熱議，「哭得也太肝腸寸斷了吧？」、「其實這也就表示她們的家小孩也經常哭」、「 太好笑了，小孩到底要多常哭才會讓牠學得起來」、「這真的會被誤會啊…太像了」、「最怕警察來，牠一聲都不叫」、「養到這種鸚鵡，家裡治安應該非常好，畢竟警察比寫巡邏箱還常來」、「看看牠的表情！我有種想揍牠的衝動，握拳」，不少人還幫鸚鵡配上旁白，「嗚嗚嗚…沒有人懂我的苦啦！」、「我餓了啦！快點餵我吃東西啊嗚嗚嗚」。

更有專業的鸚鵡系網友回應，「鸚鵡要學人說話其實還是要看牠的心情，也不見得是很常見的聲音才會學，像我家的那一隻，就會模仿簡訊的提醒聲。」