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免費試吃包、美容折價券大放送！ 萌寵市集30日在大直美堤河濱公園

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▲▼好朋友野餐日,寵物毛小孩。（圖／記者周宸亘攝）

▲爸拔媽麻快點去排隊！（圖／記者周宸亘攝）

寵物小組／綜合報導

周末不想整天待在家，但又不知道去哪好嗎？本周六3月30日快帶家裡的毛小孩來大直美堤河濱公園，參加一年一度ETtoday好朋友野餐日吧，東森寵物雲這次也參加「萌寵市集」，除了有免費的修修臉美容、健康檢查服務外，還有近10家知名寵物用品廠商的攤位，各種特價、試吃活動讓你家寶貝有吃又有拿，度過開心的一天！

幫毛小孩打扮一下吧！東森寵物雲在攤位上由3位美容師提供臉部修毛服務，不僅能夠立即體驗寵物美容的奧秘，並有機會拿到限量的美容折價券，之後可以到指定門市享受完整的服務，而現場也會有國際級美容老師劉淑蕙設計打扮的狗狗美容走秀，千萬別錯過和可愛的毛小孩合照機會喔！

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▼資深美容師劉淑蕙。（圖／ETtoday寵物雲）

▲RUN新聞解婕翎到東森寵物雲大直ATT概念館。（圖／ETtoday寵物雲）

想知道毛小孩健不健康嗎？嬌寵醫生寵物醫療團隊陳正倫醫師會在現場提供免費健康檢查服務，另外還有居家衛教、口腔、耳道和肛門線的清潔教學，有什麼疑難雜症都可以詢問，參與活動也可以獲得嬌寵醫生出診及商品折價券！除了好朋友也餐日當天外，陳醫師也在3月至6月期間於東森寵物雲各門市進行義診活動，讓更多毛小孩有健檢的機會！

▼嬌寵醫生陳正倫醫師。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▲嬌寵醫生義診。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▼喵：我這麼愛乾淨，一定沒問題的啦！（圖／東森寵物雲新莊店提供）

▲嬌寵醫生義診。（圖／東森寵物雲新莊店提供）

除了美容和健檢服務外，萌寵市集也邀請眾多廠商，現場販售寵物飼料保健食品、消臭劑、寵物智能互動裝置、潔耳液、牽繩等用品，東森寵物雲贈送洗澡券6折、美容券5折、商品100元折價券，多家廠商也都會免費贈送試吃包，還有攤位推出全系列69折的優惠活動，便宜拿好康就在2019好朋友野餐日喔！

▼好朋友野餐日等你來玩喔！（圖／記者林世文攝）

▲▼2017好朋友野餐日。（圖／記者林世文攝）

3月30日ETtoday好朋友野餐日，大直美堤河濱公園等你唷！有美美的拍照打卡區、最療癒的手作市集，以及可愛的萌寵市集，還有聽不完的好音樂。3月30日等你一起來野餐，讓自己好好放鬆，暫時遠離現實享受這場白日夢派對。

>>>快按參加，獲得野餐日第一手資訊

▲▼2019好朋友野餐日主視覺(圖／小黃間設計)

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