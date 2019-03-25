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貓咪爆衝撞到腳！　暖哥掰咖走去「公主抱」：牙齒有痛痛嗎？

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▲▼跑太快撞到貓！　暖弟掰咖走去「公主抱」：牙齒有痛痛嗎？（圖／網友Grace Yang授權提供）

▲小小吳被撞到腳，掰咖走去關心愛貓。（圖／網友Grace Yang授權提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

有哥哥保護的毛小孩最幸福！網友Grace Yang日前分享一段暖心的故事，這天客廳突然傳出碰撞聲，她走出來關心，發現兒子小小吳走路一拐一拐的靠近愛貓Rocky，將牠公主抱急著確認傷勢。一問之下得知，原來他們剛剛不小心互撞，哥哥雖然受傷，但腦海中第一個想到的是先關心貓。

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暖男兄弟檔和小貓咪。（圖／飼主Grace Yang提供）

▲Rocky是一名愛媽撿到的小貓，後來到Grace Yang家成為大家的寶貝。

馬麻Grace Yang分享和小兒子自言自語的與Rocky對話，「昨晚聽到兒子一直問，Rocky你牙齒痛痛嗎？你牙齒有痛痛嗎？」於是她就詢問貓咪的牙齒怎麼了，小小吳才童言童語的解釋，因為Rocky剛剛爆衝跑很快，「結果不小心牙齒撞到我的腳，感覺應該會很痛...。」撞擊力道大到小小吳也「掰咖」，但他急著關心Rocky，整隻公主抱在懷裡秀秀，溫馨的畫面讓馬麻差點融化。

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暖男兄弟檔和小貓咪。（圖／飼主Grace Yang提供）

▲小小吳的臉被抓傷，痛得哭出來還是以包容的心照顧Rocky。

就讀國小3年級的小小吳從Rocky幼年時期就疼愛到大，先前也曾被牠的爪子抓傷臉、手指被咬傷流血，雖然痛得大哭，但還是擦擦眼淚，抱起貓咪傻傻笑說，「雖然痛，但我還是愛你」，看著兒子對動物包容又純真的情感，讓‎Grace Yang在旁邊看了也好感動。

暖男兄弟檔和小貓咪。（圖／飼主Grace Yang提供）

▲小小吳跟3年級的哥哥平常負責擔任鏟屎官，幫Rocky整理貓砂和餵飯。

這段故事分享到貓咪社團之後，許多網友紛紛稱讚，「哥哥從小就是個暖男！」、「有哥哥疼的孩子像個寶」、「以後對老婆一定很疼愛～」、「貓貓的表情有點像嚇到心虛，真可愛」、「哎唷！好甜哦」、「兩個都想抱緊處理」。

關鍵字： 暖男哥哥公主抱牙齒

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