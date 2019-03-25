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貓咪受困電線桿12小時　他好心救貓被停職鄉民怒籌15天工資

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貓咪受困電線桿12小時　他好心救貓被停職鄉民怒籌15天工資。（圖／翻攝自YouTube／Video Breakin）

▲好心救貓的工人，卻因此遭公司停職。（圖／翻攝自YouTube／Video Breakin

國際中心／綜合報導

美國賓州一隻小貓被人發現受困電線桿上，由於已經受困12小時，當時在附近工作的電訊商工人莫里斯(Maurice German)得知消息後，便出動工作用的吊臂機成功救貓，善舉卻反而害他事後遭公司懲罰，慘被停職15天。

電訊商Verizon工人莫里斯16日在里士滿港(Port Richmond)進行維修工作時，突然有人告知，一隻名叫Momma的小貓從昨晚10點半開始，一直受困在蒙茅斯街(Monmouth Street)的一根電線桿上，飼主雖然有通知消防部門以及動物救援組織幫忙，卻遲遲等不到救援，只好懇請剛好在現場的他幫忙。

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莫里斯當下立即用工作的吊臂機去解救小貓，Momma最後順利獲救並且毫髮無傷地返回主人身邊，整個過程被人拍攝了下來，現場還有許多民眾為他的善舉歡呼，沒想到事後卻因擅自將設備用在非服務範圍的地方，遭到公司停職。

電信公司Verizon發言人表示，莫里斯救貓的行為雖然令人敬佩，但卻可能將自己與別人的生命置於危險之中，電線杆附近充滿了高壓電流，他當下應該先進行通知，公司為了確保類似事情不會再發生，只好做出處分。

莫斯里被停職的消息引來民眾不滿，有人在GoFundMe發起多個募款活動，希望能夠籌到相當於停職15天薪資的4,650美元（約台幣14萬元），結果其中一個募款在短短17小時便籌得2500美元（約台幣7.7萬元），另一個以2400美元（約台幣7.4萬元）為目標的募款，也立即籌得440美元（約台幣1.3萬元），截至24日止，已有一個募款活動籌得近3000美元（約台幣9.2萬元）。

關鍵字： 救貓停職工資籌錢Maurice German美國賓州北美要聞

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