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面對心絲蟲別鐵齒！內外蟲蟲危機幫狗狗「一塊」解決

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▲▼狗狗，生病，散步。（圖／pixabay）

▲裡裡外外為狗狗準備好防護，才能放心讓牠盡情玩耍！（圖／示意圖／pixabay）

消費中心／綜合報導

多數狗狗愛出門放風，但有些飼主擔心狗狗在外面逛啊逛，就帶著跳蚤、壁蝨回家，不只狗狗被叮得癢癢，大家也都跟著遭殃，所以對於外部驅蟲的防護，通常都做得滴水不漏，但少數飼主卻疏忽了「腸道寄生蟲」以及可怕的「心絲蟲」，也有可能侵入狗寶貝體內。

肉眼看不見的心絲蟲，被許多飼主視為「頭號敵人」！根據2015年中華民國獸醫內科醫學會的調查顯示，台灣家犬心絲蟲盛行率高達23%，可說每四隻狗狗就有一隻感染心絲蟲。中研動物醫院楊孝柏醫師表示，雖然這個數據比起1990年代已少了將近四成，可見近年預防、宣導的成效，但以他接觸過的狗家庭來說，還是有約兩成的家長，忽略這個隨時有可能奪去毛小孩生命的心絲蟲危機。

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▲▼全能狗，龍馬躍，中研動物醫院，楊孝柏，心絲蟲。（圖／中研動物醫院提供）

▲台北中研動物醫院楊孝柏院長。（圖／中研動物醫院提供）

讓飼主降低防備心的原因，就在於心絲蟲都是經由蚊子叮咬而感染，因此楊孝柏醫師就常聽到「我家狗狗不出門」、「我們家都沒有蚊子」等理由，卻沒想到氣候溫暖潮濕的台灣，整年都是蚊子活動的季節，即使狗狗不出家門，蚊子也有可能趁著飼主開門時偷溜進家裡、叮毛小孩一口。

▲▼狗狗，生病，散步。（圖／pixabay）

▲很多人以為狗狗出門才有機會得到傳染病，其實在家也是會有感染內外寄生蟲的危機！

心絲蟲之所以讓多數飼主聽了就頭皮發麻，原因就在於，心絲蟲幼蟲會藉由蚊子「進駐」到狗狗體內，約一到兩個月發育為成蟲，牠們多數寄生在心臟或肺動脈，時間一久、繁殖數量增多就會破壞心肺功能。楊孝柏醫師也表示，臨床上也遇過心絲蟲寄生在肝腎，然而不管位置如何，都會帶給狗狗致命危機。

感染心絲蟲的狗狗初期不會有症狀，直到飼主突然發現，狗狗以前可以玩半小時，現在走十分鐘就想休息，體力大幅下滑，之後再有咳嗽、消瘦、貧血、腹水等症狀時，通常已到中末期，就算施予藥物，還是有很高的風險，會在治療途中造成血栓或肝腎功能受損。楊孝柏醫師解釋，「抽血快篩確認感染後，通常我們會先做心臟超音波，確定適合牠們的治療模式，以免造成狗狗身體負擔，有時候甚至需要動手術直接把蟲體抓出來。」這幾年治療犬心絲蟲的方式逐漸成熟，也有不少狗狗康復的案例，但楊孝柏醫師還是苦心奉勸飼主，可以避免的事就要事先預防，千萬不能拿狗狗的健康賭運氣！

▲▼全能狗，龍馬躍，中研動物醫院，楊孝柏，心絲蟲。（圖／中研動物醫院提供）

▲感染心絲蟲的狗狗，血液中可能出現微絲蟲。若再經由蚊子吸血傳播，會造成更多寵物感染。（圖／中研動物醫院提供）

「預防心絲蟲藥建議每個月吃一次，而且，因為一個月差不多是幼蟲即將變為成蟲的週期，一旦沒有定期餵藥，心絲蟲抓住機會長到成蟲，藥力就沒效了。」預防心絲蟲的藥物可分為滴劑和口服兩種，楊孝柏醫師提醒若狗狗出門愛玩水或經常洗澡，滴劑用藥很容易被洗掉，降低殺蟲效果，建議就可改用口服，現在更有添加牛肉風味的口服錠，讓狗狗「哈姆哈姆」吃光光。「以大廠的『全能狗S』來說，就是口服用藥，除了可以預防心絲蟲，常見的腸道寄生蟲，像是蛔蟲、鉤蟲和鞭蟲都能有效清除，同時也可以擺脫跳蚤、壁蝨感染問題，一個月口服一顆，寄生蟲問題一次解決。」
 

▲▼狗狗，玩水。（圖／pixabay）

▲喜歡玩水的狗狗，使用滴劑的效果就會大打折扣！

此外，不少飼主會有「一個月吃一次藥，會不會影響狗狗肝腎」的疑問，楊孝柏醫師釋疑，「目前臨床上並未有吃了心絲蟲藥導致肝腎功能異常的案例，而且這些藥物在上市前要花3年以上的時間進行實驗、觀察副作用，才可以登記成功進而上市開賣，如果因為這些無謂的擔憂，反而讓心絲蟲有機可趁，相當不值得。」最後，楊孝柏醫師也強調，狗狗吃預防心絲蟲藥以前，一定要先檢查是否已感染，先治療再同時搭配預防藥，才是真正的治標又治本。

關鍵字： 心絲蟲毛小孩寄生蟲全能狗S

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